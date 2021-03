Borgmester Breddam: Roskilde kan slet ikke undvære sin festival

Sådan forklarer borgmester Tomas Breddam, der håber stærkt på, at sommerens begivenhed på Dyrskuepladsen kan gennemføres i en eller anden form, mens man tager højde for coronaen.

- Festivalen har jo enorm betydning på så mange områder. Ikke alene har alle vores foreninger mulighed for en god ekstra indtjening. Vi får også et kæmpe engagement, som varer året rundt.

- Rigtig mange får jo på Festivalen en meget værdifuld oplæring i frivillighed, organisering og oplevelsen af hvordan man får ting til at ske. Jeg er sikker på at vi kan takke festivalen for at der er flere frivillige i Roskilde Kommune end andre steder i landet.