Se billedserie Formanden for Roskilde Handel, Torben Stevold.

Send til din ven. X Artiklen: Borgernes ønsker til: Fremtidens handelsby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgernes ønsker til: Fremtidens handelsby

Roskilde - 29. september 2021 kl. 06:14 Kontakt redaktionen

Borgere og kundere skal komme med deres idéer og ønsker, så de på den måde kan være med til at bestemme, hvordan fremtidens handelsby fungerer.

Sådan lyder ideen bag det store arrangement på Handelens Dag i Roskilde fredag den 1. oktober, hvor der hele dagen er oplæg og debat i Byens Hus, som er placeret i det gamle røde rådhus ved Stændertorvet.

Bag det store 'fremtids-værksted' står foreningen Roskilde Handel med over 200 forretninger og virksomheder i byen i samarbejde med PR-Konsortiet, hvis direktør er Catrine Eisenreich.

- Faktisk var det en idé, som jeg allerede havde talt med PR-Konsortiets tidligere ejer Carsten Sivertsen om, fortæller formanden for Roskilde Handel Torben Stevold.

- Nu syntes så vi, at tiden var inde til at gennemføre det. Under og efter corona-lukningerne har Roskildes butikker oplevet en meget stærk opbakning fra kunderne i hele vores område. Flere er blevet klar over, at de skal handle lokalt, hvis vi fortsat skal have en spændende handelsby, og denne forståelse skal vi nu prøve at bygge videre på.

Oplæg og debat

Hele fredag den 1. oktober er der oplæg og debat i den gamle byrådssal, hvor alle er velkomne til at deltage.

- Med forskellige indfaldsvinkler er temaet, hvad kan vi gøre, for at Roskilde overlever som en god og endnu bedre handelsby. Det er jo ikke kun en sag for ejere og ansatte i butikkerne, men også i borgernes og hele kommunens interesse, forklarer Torben Stevold.

- I virkeligheden handler det om, hvilken by og hvilket liv vi ønsker i vores lokalsamfund.

- Handel er jo fortsat det vigtigste private erhverv i vores gamle domkirkeby. Den står for 35 pct. af den private beskæftigelse, så derfor har det meget stor økonomisk betydning for alle, der lever her.

- Heldigvis har vi gennem en række år oplevet en voksende forståelse for det i byrådet. Men vores lokale folkevalgte må jo også gøre mere end at holde skåltaler. Vi har brug for en pænere og mere velfungerende by, eksempelvis i den østlige del af Algade og på Hestetorvet, mener Torben Stevold.

- Hverken kommunen eller handelslivet selv kan alene skabe den fremtidige handels- og oplevelses-by, som vi ønsker. Vi skal have mange flere kræfter bag en fælles indsats, f.eks. fra kulturlivet, sportens verden, den store uddannelses-sektor og de øvrige store aktører i Roskilde, forklarer Torben Stevold.

Undersøgelse og gode naboer

På dagen gennemføres samtidig en undersøgelse, hvor kunder i byen bliver udspurgt om deres ønsker til handelsbyen Roskilde.

Samtidig er nabobyerne Køge, Ringsted og Holbæk også inviteret til at sende repræsentanter, fordi de sjællandske købstæder på randen af hovedstadsområdet har en række fælles problemer og opgaver, som det vil være en fordel at samarbejde omkring.

Handelsformand Stevold er dog tilfreds med, at Roskilde faktisk har et ganske godt udgangspunkt.

- Butikkerne i byen er kommet ganske godt gennem- og ud af corona-krisen. Derfor er de optimistiske og klar til at tage fat på fremtiden, siger han. tk