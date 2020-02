Borgerne skylder kommunen 79 millioner kroner

Roskildes borgmester, Tomas Breddam (S), vil lade kommunens egne folk indkræve gæld, fordi staten ikke kan finde ud af det. Foto: Anders Ole Olsen

Roskilde - 26. februar 2020 kl. 14:13 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hele 79 millioner kroner har Roskilde Kommune ude at svømme hos borgere, der ikke har betalt deres gæld til kommunen.

De penge er det statens opgave at inddrive via Gældsstyrelsen. Det går bare ikke så godt, fordi der stadig er knas med it-systemerne, og samlet set mangler de at indkræve fire milliarder kroner til kommunerne.

Men nu har en række borgmestre fået nok. De vil have gældsinddrivelsen tilbage til kommunerne, skriver Berlingske.

»Vi kan jo selv« Roskildes borgmester, Tomas Breddam (S), så også gerne, at kommunen kunne sætte deres egne pantefogeder på sagen, så de mange millioner kan komme i den slunkne kommunekasse.

- Det er bestemt også i Roskilde Kommunes interesse at få gældsindrivelsen tilbage. Jeg kan se, at da vi fik lov at inddrive ejendomsskatten, lykkedes det at få de penge ind. Så jeg kan se, at vi kan finde ud af det, og derfor tror jeg, det vil være en fordel, at vi får lov at gøre det. Staten er ikke lykkedes med opgaven, og derfor kan vi lige så godt få den hjem, siger han.

I 2017 overtog kommunen midlertidigt inddrivelsen af ejendomsskatten fra Gældsstyrelsen, fordi EFI-systemet ikke duede. På det tidspunkt skyldte borgerne 6,2 millioner kroner i ejendomsskat, men den gæld er nu nedbragt, så kommunen stort set ikke har nogle restancer ude.

Metodefrihed Den statslige gældsinddrivelse skulle sikre effektivitet og ensartethed via det fælles it-system. Desuden kan staten gøre brug af andre metoder såsom at tilbageholde folks løn for at betale af på gælden, hvilket kommunerne ikke kan.

For Tomas Breddam er metoderne underordnede. Han synes, det ville være dejligt, hvis staten kunne løse opgaven, men når det ikke er tilfældet, er det klart at foretrække selv at kradse pengene ind.

- Jeg ved, at vi kan gøre det, og så synes jeg, det er dumt, at den gæld ikke er inddrevet. Jeg synes, det er uretfærdigt. Det kan sagtens være, der kan bygges et it-system, men det er ikke til at gennemskue. Jeg kan se, at vi kan finde ud af det, så lad os få opgaven, siger borgmesteren.