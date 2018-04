Se billedserie Cosmoshallen slog dørene op lørdag, hvor det var muligt for borgerne at komme med idéer til den kommende kulturhus og bibliotek i Viby. Her ses Peter Olsen, som er frivillig i Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Borgerne i Viby satte deres præg på nyt kulturhus og bibliotek

Roskilde - 07. april 2018 kl. 19:36 Af Katrine H. Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der blev udvekslet idéer og grublet over fremtidige aktiviteter, da Cosmoshallen lørdag holdt åben for alle borgerne i Viby. Her havde borgerne mulighed for at sætte deres eget præg på det kommende bibliotek og kulturhus i Viby.

Viby Bibliotek og Borgerservice, Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv og KulturCosmos lægges nemlig sammen under samme adresse, når det nye kulturhus i Viby bliver færdig bygget i 2020.

Peter Høybye, vicechef for Roskilde bibliotek og borgerservice, er projektleder på udviklingen af kulturhuset sammen med Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv, KulturCosmos og Roskilde Kommune, sidstnævnte hvor han arbejder.

Han er glædeligt overrasket over, hvor mange borgere der var mødt op til arrangementet.

- Vi er overrumplet af interessen for borgerne. Det viser bare, at folk er meget nysgerrige og engageret i det kommende kulturhus og bibliotek. Det er vi virkelige glade for. Huset kommer jo til at være borgernes hus. Vi laver huset til glæde for borgerne. Det skal være et hus med oplevelser og fællesskab og et hus, hvor de kan se sig selv i. Det handler om, at borgerne skal føle sig velkommen, uanset hvem de er på tværs af alder og interesser, siger Peter Høybye.

Borgerne skulle først snakke om, hvilken stemning de gerne vil have for det kommende kulturhus, hvor de kunne vælge mellem nogle udvalgte fotos og snakke med de forskellige samarbejdspartnere. Næste runde skulle borgerne gå hen til forskellige poster og vælge mellem mere konkrete emner som f.eks. en café, en kommende koncert, eller andre aktiviteter, de kunne være interesseret i. Der var desuden et stort loppemarked, hvor borgerne kunne gå på jagt efter billige cup.

Det nye kulturhus og bibliotek bygges og finansieres af Roskilde Kommune og skal stå færdigt i 2020, hvor huset kommer til at få adresse i den centrale del af Viby på Søndergade, hvor mejeriet i dag ligger. Det nye hus vil komme til at bestå af koncerter, udstillinger, bibliotek, musik, viden og lokal historie.

