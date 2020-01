Borgermøde tog kun en time: Ny sognegård et skridt nærmere

Se billedserie Det var sat to timer af til borgermødet om den måske kommende nye sognegård i Svogerslev torsdag aften, men efter 75 minutter var debatlysten sluppet op.

Roskilde - 10. januar 2020

Der var afsat to timer til information om og debat af den planlagte nye sognegård i Svogerslev torsdag aften, men da der ikke var mere debat efter lidt over en time, kom folk noget tidligere hjem.

Formand for menighedsrådet Børge Dahlslund mener, at det er et tegn på, at projektet er på vej over målstregen.

- Nu har den to gange været vendt politisk. Jeg tror, vi er ved at være der, hvor der bliver sagt ja. Der er stadig reaktioner fra de nærmeste naboer, men jeg tror simpelthen ikke, vi kan komme nærmere enighed, siger han.

Menighedsrådet har til den høring, som kører nu og frem til 7. februar valgt at lave en underskriftindsamling.

- Vi synes godt, at vi vil vise politikerne, hvor mange i byen, som egentlig gerne vil det projekt, der ligger. For vi ser projektet som et væsentligt løft for et samlet Svogerslev, siger Børge Dahlslund.

Sådan ser formand for lokalrådet, Tim Bang, også projektet.

- Jeg kan godt forstå de mennesker, som siden 1970 har haft udsigt over et grønt areal. For dem bliver det meget anderledes at blive nabo til et byggeri. Men for vores by er det fantastisk, at nogen vil investere i et værdiskabende byggeri i vores by. Sognegården får jo plads til en masse aktiviteter, og der er god søgning til det, de laver i dag, siger Tim Bang som fortsætter:

- Jeg har virkelig svært ved at se, at de ikke skal få en godkendelse og få lov at sætte spaden i jorden, siger han.

Projektet behandles politisk til april og skulle det blive et ja, forventer Børge Dahlslund, at byggeriet går i gang til maj.