Borgermøde om bosted i Viby

På mandag den 14. december klokken 19.30 holdes borgermøde om den nye lokalplan for et bosted til psykiatriske patienter ved Viby. På grund af corona-situationen afvikles det virtuelt, og interesserede skal melde sig til senest fredag.

Her nedrives den gamle og utidssvarende institution, der havde plads til i alt 105 beboere, og den erstattes at to mindre bosteder med plads til samlet 70 mennesker.