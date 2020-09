Borgermøde: Nyt i Dommervænget

Se billedserie Det projekt, som skal omforme arealet, der pt. huser det lukkede center i Dommervænget, bliver nu sendt i høring. På illustrationen ses vejen Dommervænget nærmest og Københavnsvej med Netto øverst i baggrunden.

Roskilde - 07. september 2020 kl. 10:41 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny lokalplan for Dommervængecenteret er et skridt nærmere efter at politikerne i plan- og teknikudvalget har haft sagen på deres bord. En udvikler vil gerne bygge både boliger og et lægehus på grunden, som ikke har været brugt til noget siden den sidste butik lukkede tilbage i 2017. Det var en Kiwi.

Planen har flere trin. Fx skal det nuværende lægehus flyttes ud til gaden mod Dommervænget og have 540 kvadratmeter at gøre godt med og en indgang, som peger ud mod et lille bevokset område.

Udvikleren vil også gerne bygge 5330 kvadratmeter bolig på området. Det fordeler sig med cirka 14 familieboliger i rækkehuse i to etager samt 21 seniorboliger i et etagebyggeri på to til tre etager, og sluttelig er det forhåbningen at bygge 54 studieboliger i tre etager.

Parkeringspladser vil ifølge projektet blive placeret i terræn, og der skal undersøges mulighed for at sætte ladestandere op ved nogle af p-pladserne.

Der er nu også sat dato på hvornår der skal afholdes borgermøde som lokalplanen, som har fået nummer 701. Borgermødet finder sted den 8. oktober, tidspunkt og sted er endnu ikke meldt ud.

Forvaltningen har miljøscreenet projektet og er kommet frem til at der ikke behøves at blive lavet yderligere miljøundersøgelser i forbindelse med lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget er i høring fra på mandag og frem til den 6. november.