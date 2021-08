Dansk Folkeparti har før stået på mål for skattestigninger, men det er slut nu. Gruppeformand Merete Dea Larsen er træt af, at Socialdemokratiet kun kan bruge hendes parti til at tage det kedelige ansvar. Foto: Thomas Olsen

Borgerlige siger fra over for lille skattestigning

Roskilde - 13. august 2021 kl. 12:20 Af Kristian Jørgensen

Roskilde Kommune søger om adgang til at hæve indkomstskatten med de 18,6 millioner kroner, kommunen mistede i udligningsreformen.

Det har et flertal i økonomiudvalget besluttet, men uden opbakning fra Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. Borgmester Tomas Breddam (S) nedtoner betydningen af den mulige skattestigning.

- Jeg har svært ved at se, at de 18,6 millioner gør væsentligt til eller fra i forhold til kommunens eller borgernes økonomi. Jeg har ikke regnet på, hvad det betyder for skatteprovenuet, men det har mere karakter af en teknisk budgetkorrigering, end det har karakter af et politisk valg, siger han.

S ikke til at stole på Dansk Folkeparti siger fra, fordi partiet har været med til at spare og sætte skatten op flere gange i den tro, at man også var med til at bruge penge, når der igen var nogen i kassen.

- Vi har set, at Socialdemokratiet ikke er til at stole på. Jeg er ikke med på at polstre kassen, så Socialdemokratiet kan bruge pengene fuldstændigt latterligt. Det er vi færdige med, siger Merete Dea Larsen (DF).

Konservatives Lars Lindskov siger fra, fordi det ikke er penge, men styr på økonomien der mangler i Roskilde.

- Der er penge nok i systemet. Fordi man bruger pengene forkert, er det ikke en legitim grund til at bruge flere, siger Lars Lindskov.

Det skal hænge sammen I Venstre kalder Jette Tjørnelund det en falliterklæring at sætte skatten op i en kommune som Roskilde, uanset om der kun er tale om en lille skattestigning for at indhente det tabte i udligningsreformen.

- Taksterne stiger på flere områder, og vi har et af landets bedste skattegrundlag, så vi skal kunne få det til at hænge sammen. Det lader også til, at kommunekassen nærmer sig minimumsniveauet, så jeg ser ikke nogen grund til at trække i nødbremsen. Når man laver skattestigninger, ser vi desværre en tendens til, at pengene bare bliver brugt, og der ikke bliver rettet op på det, der gør, at man bruger flere penge, end man har, siger hun.