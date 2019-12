Borgerlige åbner dør på klem for nedrivning af skole

Hvis det viser sig at være det mest hensigtsmæssige, er Konservative og Venstre parat til at give grønt lys for at lade Gråbrødre Skole rive ned, når skolen skal sælges til boligformål.

Byrådet vedtog i går at sætte gang i planarbejdet forud for et salg. Heri indgår, at skolebygningen skal bevares, samtidig med at der kan bygges yderligere 4000 kvadratmeter boliger på grunden, men de to borgerlige partier ønsker ikke at udelukke muligheden for et projekt, der indebærer et farvel til skolebygningen.