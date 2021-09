Borgerklager over stank fra Solum vælter fortsat ind

To gange siden marts har kommunens miljøafdeling selv konstateret væsentlig lugt fra Solum og indskærpet over for virksomheden, at den skal overholde sin miljøtilladelse. Så sent som tirsdag morgen var miljøafdelingen på tilsyn igen efter klager over lugtgener natten forinden. Her konstaterede man dog ikke nogen væsentlige lugtgener.