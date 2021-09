Tilbage i juni satte Roskilde Kommune gang i shh-kampagnen, som ikke har haft en reel effekt ifølge stilleren af borgerforslaget »Støj-kameraer i Roskilde Kommune«, Allan Andersen. Foto: Jeppe Stie-Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Borgerforslag om støjkameraer får over 500 stemmer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgerforslag om støjkameraer får over 500 stemmer

Roskilde - 25. september 2021 kl. 06:33 Af Kirstine Crenzien Pedersen og Jeppe Stie-Svendsen Kontakt redaktionen

Bil efter bil, motorcykel efter motorcykel kører gennem Roskilde by på vej mod havnen til træf. De, som bor i nærheden, er ikke i tvivl om, at det er torsdag. Men for nogle roskildensere er lydniveauet for højt - faktisk for hele 500 af dem.

Det er så mange stemmer, som et nyt borgerforslag fik samlet sammen på blot én måned, hvilket er nok til, at byrådet skal stemme om forslaget. Med borgerforslaget ønsker manden bag, Allan Andersen, at gøre Roskilde Kommune til en forsøgskommune for støjkameraer - en moderne teknologi, der måler trafikanters lydniveau.

- Støjkameraer skal fange dem, der støjer for meget. Det er et forsøg, jeg synes, vi skal køre her i Roskilde: Kan vi bruge dem, ligesom vi bruger fartkameraer? siger Allan Andersen, der er bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforening i Roskilde.

Sundhedsskadeligt Ifølge en ny undersøgelse fra RUC og SDU har støj nemlig en sundhedsskadelig effekt, fortæller Allan Andersen.

I plan- og teknikudvalget er man klar over, at støjniveauet fylder meget for mange borgere i Roskilde - både omkring havnen og indfaldsvejene. Derfor byder formanden for udvalget, Jens Børsting (S), forslaget velkommen:

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at bringe støjen ned. Her er initiativet er ganske udmærket. Man skal bare tage det som et indslag i mulighederne for at gøre noget.

Samtidig holder han fast i, at støjbekæmpende tiltag ikke skal være på bekostning af en kulturel og livlig by - heriblandt Torsdagstræf.

- Torsdagstræf er en positiv ting for byen. Vi ønsker at få turister til byen. Om de kommer sejlende, kørende eller tager toget. Helst så stille som muligt, men vi udelukker ikke noget - og det kan vi jo heller ikke, tilføjer han.

Om støjkameraer I Frankrig og Spanien har man lavet forsøg med “støj-radarer” siden sommeren 2020.



Radarerne skal fange ulovligt modificerede motorer, som støjer mere end almindelige motorcykler og biler.



Indtil videre sendes ingen bøder ud før præcisionen af radarerne er bekræftet.



I London indgår deciderede støjkameraer i en forsøgsordning, der registrerer både video og lyd.



De skal ligeledes opfange tunede køretøjer ved at slå ud ved et støjniveau over 80 decibel.



På baggrund af 2000 hændelser udstedte myndighederne 163 bøder og 69 advarsler i løbet af prøveperioden sidste år.

Kilde: Ing.dk

Teknologien mangler Hos politiet er man enige med Jens Børsting i, at støjkameraer ikke må stå alene, men i stedet skal være en del af en større værktøjskasse. Teknologien bag støjkameraer er nemlig ikke fuldt udviklet og kan endnu ikke introduceres på lige fod med automatisk-trafik-kontrol (ATK).

- I den præventive effekt tror jeg sagtens, det kan blive brugt, men som ATK tror jeg, det har lange udsigter. Men det kræver en helt anden viden at se, om det kan lade sig gøre, og om teknologien er til stede, forklarer vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestsjællands Politi, John Jensen.

Problemet ligger i, at teknologien i dag ikke er præcis nok til at kunne skelne køretøjers støjniveau fra hinanden. Derfor kan et støjkamera ikke uddele automatiske bøder, som vi kender det fra fartkontrol, uddyber han.

I øjeblikket overvejer politiet at indføre fartbegrænsningszoner ved havnen om torsdagen, hvor man på bestemte strækninger kun må køre 30 km/t. Ved at mindske farten, mindsker man også støjen.

Shhhhh! Borgerforslaget er ikke første forsøg på at sænke støjniveauet i Roskilde. Senest har politiet sammen med kommunen og tre lokale motorcykelforhandlere sat skilte op langs de store veje i byen med bogstaverne »shh«. Formålet er at minde bilister såvel som motorcyklister om at tage hensyn.

Tidligere har kommunen også skrevet påmindelser om at mindske støjen til Torsdagstræf på dets Facebook-gruppe, mens politiet sidste år uddelte flyers om god kørsel på havnen.

- Vi kan ikke bevise effekten af shh-kampagnen, for det kan man ikke dokumentere. Men tilkendegivelserne, jeg hører, fra folk er, at der var en bedring, og at støjen blev mindre, siger Jens Børsting.

Borgerforslaget vil i løbet af efteråret blive taget op i byrådet.

relaterede artikler

Ny forskning: Trafikstøj øger risikoen for demens 09. september 2021 kl. 04:45

Knaldet for at knalde 27. august 2021 kl. 12:01

Borgerforslag på vej: Kameraer mod støj fra motorcyklerne 24. august 2021 kl. 10:05