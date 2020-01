Borgere løb borgermøde fuldstændig over ende: Ekstra møde planlagt

Kommunen blev løbet over ende af borgere som ville til møde om den kommende kommuneplan. Foto: Lars Kimer

Af Lars Kimer

Hvem havde mon gættet på, at et borgermøde om kommuneplanen skulle blive et tilløbsstykke?

Det plejer den slags ikke at være, og derfor havde kommunen også valgt den gamle byrådssal i Byens Hus som rammen om et borgermøde om kommuneplanen, som skal sætte de overordnede rammer for de kommende års planlægning i kommunen. Salen har begrænset med plads, men som så mange andre tænkte også borgmester Tomas Breddam (S), at der næppe ville blive komme borgere væltende i stort tal, da han gik til mødet, der fandt sted i aftes.

- Jeg tænkte, at vi blev den sædvanlige lille, meget interesserede flok, for ærligt, så plejer det jo ikke at være noget, som folk tager til, siger han her dagen efter.

Men borgmesteren tog denne gang fejl. Da klokken ringede ind til mødet, stod der så mange borgere uden for salen, at borgmesteren måtte på rundtur og opfordre dem til at gå hjem. Til gengæld lovede han, at der vil blive holdt et ekstra borgermøde om kommuneplanen - et andet sted med plads til alle, der gerne vil være med. Inde i lokalet var hver en stol besat, og omkring 30 tilhører havde taget plads langs med væggene.

- Dem, jeg talte med, tog det pænt, at der simpelthen ikke var plads. Men det ærgrer mig da, at vi har undervurderet interessen. Men jeg må bare sige, at det ikke plejer at være et tilløbsstykke, siger borgmesteren, som til gengæld kan glæde sig over en hidtil uset folkelig interesse for at deltage i den demokratiske proces.

Blandt dem, som fik mast sig med til borgermødet, var der en del, som havde som fokus at få stoppet planen om en omfartsvej nord om Trekroner gennem Himmelev Skov, men der var også mange, som havde reageret på den personlige invitation til mødet, som nogle borgere har fået i eboks. De ville rigtig gerne tale om de planer, der er om at udlægge nogle byområder som kulturarv og dermed gøre det mere restriktivt at få lov at lave ændringer på huse i de områder.

Det lovede ekstraordinære borgermøde er der allerede sat dato på. Det bliver allerede på torsdag den 6. februar klokken 19 i kantinen på rådhuset - hvor der er væsentlig mere plads end i den gamle byrådssal.