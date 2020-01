BEC har anskaffet sig to hybridbiler til sine medarbejdere, men efter klokken 16 kan de bookes af beboerne i Musicon-området. Foto: PR

Send til din ven. X Artiklen: Borgere kan låne virksomheds delebiler uden for arbejdstiden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgere kan låne virksomheds delebiler uden for arbejdstiden

Roskilde - 24. januar 2020 kl. 10:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beboere i og omkring Musicon-bydelen er gået sammen med Roskildes største private arbejdsplads, BEC, om en ny ordning med delebiler. I første omgang har BEC sørget for to biler og ladestandere til delebilsordningen. De to hybridbiler står til rådighed for de mange medarbejdere i BEC mellem klokken otte og 16 på hverdage. Resten af tiden kan de benyttes af alle beboerne i området, som tilmelder sig via LetsGo.

Læs også: Delebil er en fleksibel og billig måde at have bil på

Derudover er der en hybridbil placeret ved rådhuset og en benzinbil med anhængertræk på Sortebrødre Plads. Begge kan bookes hele døgnet.

- Vi har ansat mange nye kolleger i BEC. Så nu har vi to lokationer i Roskilde - på Havsteensvej og på Langebjerg - og vil gerne gøre det nemt at køre mellem lokationerne. Samtidig har vi et rigtig godt samarbejde med vores naboer i Musicon-bydelen, og vi vil gerne bidrage til at løse den fælles udfordring om mangel på parkeringspladser. Med hybridbiler og ladestandere lige ved døren kan vi spare tid og samtidig give vores naboer mulighed for at bruge bilerne, når vi ikke er på arbejde, siger Kurt Nørrisgaard, der er administrerende direktør i BEC.

At lige præcis Musicon bliver omdrejningspunkt for den nye ordning, er ikke tilfældigt. I handleplanen for bydelen i årene 2020-23 står der blandt andet, at »udformningen af Musicon skal være bæredygtig og fremtidssikret«. Borgmester Tomas Breddam (S) er med til at indvie ordningen sammen med Kurt Nørrisgaard fra BEC og en række aktører fra bydelen ved et arrangement på Musicon og BEC's parkeringsplads lørdag den 25. januar klokken 10 til 12. Alle interesserede er velkomne til at kigge forbi for at høre mere, og der er mulighed for en prøvetur i bilerne på Musicons gader og BEC's p-plads.

relaterede artikler

Grøn delebilsordning kommer til Roskilde 27. april 2019 kl. 05:16