Borgere hjalp politiet med at finde slingrende spritbilist

Roskilde - 05. juli 2019 kl. 13:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et vidne sørgede for, at politiet torsdag aften hurtigt kunne finde frem til en varebil, hvis spirituspåvirkede chauffør nåede at påkøre både et hegn, en vejbom og nogle kantpæle i Jyllinge. Politiet fik en anmeldelse klokken 23.30 om, at en varebil havde påkørt et hegn på Poppelvej og bare var kørt videre. En patrulje blev sendt til stedet, men fik på vej dertil at vide, at samme bil havde påkørt en vejbom på Agnetevej.

Et vidne havde kørt bag ved varebilen og bemærket, at chaufføren kørte usikkert og slingrende og havde ramt nogle kantpæle mellem Poppelvej og Agnetevej. Vidnet fortsatte med at følge efter bilen, der var standset i en buslomme på Værebrovej ved Svestrupvej, da politiet fandt frem til den.

Politiet anholdt to spirituspåvirkede mænd, en 27-årig mand fra Litauen og en 25-årig mand fra Litauen med bopæl i Jyllinge, for at få opklaret, hvem der havde kørt bilen. Det viste sig at være den 27-årige, som blev sigtet for spirituskørsel og fik taget en blodprøve, der vil blive undersøgt som hastesag, da der er tale om en udenlandsk fører.

Varebilen var en udlejningsbil, så politiet underrettede udlejningsfirmaet om uheldene. Når resultatet af blodprøven kommer, vil den 27-årige blive indkaldt af politiet, så sagerne kan afgøres. Den 25-årige blev løsladt kort efter uden at være blevet sigtet for noget. Politiet takker for de henvendelser, der kom fra borgerne i sagen, som gjorde, at det var muligt hurtigt at finde frem til varebilen, før nogen kom til skade.