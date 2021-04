Se billedserie Det enlige runde bordtennisbord, er mødestedet for pigerne fra Roskilde Bordtennisklub, når de er til udendørs træning på Kildegården. Foto: Jan Partoft

Bordtennisklub er rykket ud i det fri for at få gang i sporten

Roskilde - 05. april 2021 kl. 05:26 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Pigerne er samlet for anden gang på udearealet foran Idrættens Hus på Kildegården efter den store coronanedlukning i midten af december. Fælles for dem alle er, at de er med i Roskilde Bordtennis Klub.

Nu er pigerne samlet for at få lidt træning i kroppen og få hilst på hinanden.

- Det er hyggeligt, men også lidt træls, når det er koldt, men i dag er det rigtig godt vejr, fortæller 13-årige Christine Kejser, der har været med i bordtennisklubben i tre år.

- Jeg synes, at det er godt at få spillet lidt bordtennis igen, og at der er kommet så mange i dag.

Klar til bordet Før Christine Kejser og alle hendes klubkammerater får lov til at gå i gang ved det runde bordtennisbord, skal de ligesom ridderne i de gennem en række øvelser, førend de får lov til at komme til bordet. Øvelserne pigerne bliver sat i gang med, står træner Marielle Nielsen for.

- Så er det frem med bordtennisarmen, stræk ud og holde den vandret, lyder det fra træneren, der med flere øvelser får varmet pigerne op.

- Nu kan I fordele jer om bordtennisbordet, så I står klar bag hinanden til at overtage battet, når den, der står foran jer, laver en fejl.

- Har man lavet en fejl, går man over til Katrine, hvor man får en tildelt en opgave alt efter hvor mange øjne man slår med terningen, siger Marielle Nielsen.

Får varmen med øvelser Reglen om udskiftning giver alle pigerne en chance for at komme til det enlige runde bordtennisbord, hvor fire spillere er i gang. Når man har mistet sin tur, kommer man ikke til at stå og fryse, for hjælpetræner Katrine Møller er klar til at sætte pigerne i gang med fysiske øvelser som armbøjninger, mavetræning og englehop.

- Jeg synes også, at det er dejligt at komme i gang igen, og se nogle rigtige mennesker, det har jeg stort set ikke gjort, da jeg arbejder hjemmefra, siger hun.

De voksne skal med Roskilde Bordtennis Klub har i første omgang givet tilbuddet om den udendørs træning til de yngste årgange.

- Det her er lige så meget for at få børnene til at mødes for at hygge sig og få genopfrisket bekendtskaberne, som det er at træne bordtennis, siger sportsdirektør Allan Bentsen.

- Vi overvejer at give seniorerne samme tilbud, så vi kan få gang i klublivet, selv om vi kun kan være udendørs i øjeblikket.