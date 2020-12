Bombeeksperter i aktion ved hallerne

Bomben - eller kanonslaget - blev placeret op ad et lille hegn på adressen Ved Hallerne, hvor der er stor afstand til biler og bygninger, så hvis det var sprunget i luften, ville skaden på materielle ting have været begrænset. Ifølge Martin Bjerregaard er der intet, der tyder på, at den har været forsøgt antændt.

- Det tyder snarere på, at nogen er blevet opdaget og har stillet bomben fra sig for så måske at komme tilbage efter den på et senere tidspunkt, siger Martin Bjerregaard.