Bombe under Roskildes fjernvarme: 1.300 kr. ekstra for en familie

Efter en mærkelig studehandel i KL skal Roskildes affaldsforbrænding i det nye energitårn ved Københavnsvej lukkes, selv om det er et af landets billigste og reneste.

Roskilde - 17. december 2020

De over 10.000 fjernvarme-forbrugerne i Roskilde og mange andre steder på Sjælland risikerer om få år at skulle betale op til 1.300 kroner om året ekstra for at få opvarmet deres bolig. Det sker, fordi den eksisterende affalds-forbrænding, der er både billig og effektiv, skal lukkes.

Sådan er konsekvensen, efter at Kommunernes Landsforening meget overraskende har udpeget ARGO's topmoderne energitårn i Roskilde, som et af de anlæg, der snart bør lukkes. Samtidig får andre og mindre effektive anlæg rundt om i landet lov til at køre videre.

Beslutningen er en konsekvens af Folketingets beslutning om at lukke anlæg til affaldsforbrænding, hvor KL derefter har fået lov til at bestemme, hvilke anlæg der skal lukke.

Tosset beslutning

Det moderne energitårn hos ARGO i Roskilde blev taget i brug i 2013 og er beregnet til at kunne omdanne affald fra over 400.000 forbrugere på Sjælland til fjernvarme og elektricitet. Forudsætningen var, at det skulle køre i 25 år, og derfor er der fortsat en stor gæld på 1,3 mia., som ikke vil være betalt, hvis det nu skal lukkes om få år.

Denne gæld rammer så borgerne i Roskilde og de øvrige deltagende kommuner i ARGO: Greve, Køge, Lejre, Solrød, Odsherred, Holbæk, Kalundborg og Stevns.

Roskildes repræsentant i ARGO's bestyrelse, byrådsmedlem Torben Jørgensen (SF) kalder beslutningen helt tosset:

- Vi har den billigste og bedste fjernvarme, der findes. Alle kendte alternativer er dyrere og mere forurenende - så man gavner i hvert fald slet ikke miljøet ved at lukke de reneste og mest effektive affalds-forbrændinger.

- Roskilde bør ikke acceptere denne beslutning. Vi skal arbejde sammen med de andre kommuner for at få ændret denne afgørelse, som er både forkert og alt for dyr, siger han.

Ved den tilsyneladende studehandel i KL bliver et andet og meget moderne anlæg til affaldsforbrænding i Nordsjælland ligeledes lukket.

