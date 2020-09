Selv om Jan Jacobsen og hans familie er rimelig sikre på, at det er en psykisk syg mand, der jævnligt stiller affald på deres måtte, så mangler de at tage manden på farske gerning. Boligselskabet Sjælland mener, at eksempelvis videoovervågning er en sag for politiet. Foto: Jan Jacobsen

Boligselskabet om chikane: - Vi handler ikke på rygter

Roskilde - 17. september 2020 kl. 18:12 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Boligselskabet Sjælland bekræfter teamleder Tanja Schlein Pedersen, at boligselskabet har modtaget klager over henstillet affald i Ringparken.

- Vi har modtaget klager over henstillet affald, men vi ved ikke, hvem der stiller det, konstaterer Tanja Schlein Pedersen.

Hun understreger, at det er vigtigt, at beboerne kan bo trygt uden at føle sig generet, og at boligselskabet følger op, når der kommer klager.

Boligselskabet går også jævnligt i beboerklagenævnet med beboernes sag, hvis der er behov for det for at få løst en sag.

- Men der er altid to parter i en sag, og vi handler ikke på rygter. Vi skal have noget helt konkret at forholde os til, når det handler om nabostridigheder, siger Tanja Schlein Pedersen.

Når Jan Jacobsen og hans familie oplever chikanen flere gange om ugen, men har svært ved at fange den psykisk syge mand på fersk gerne, kunne det være oplagt at tænke i videoovervågning.

Her oplyser Boligselskabet Sjælland, at videoovervågning af beboerne ikke er vejen frem, samt at efterforskning er en sag for politiet.

- Vi har mange boligområder, hvor beboerne har besluttet at opsætte videoovervågning af fællesarealerne. Men vi overvåger aldrig den enkelte beboer, siger Tanja Schlein Pedersen.

Jan Jacobsen ved, at der har været mindst en udsmidningssag i beboerklagenævnet omkring den psykisk syge mand, som generer flere beboere i Ringparken. Sagen vandt den psykisk syge mand.

- Jeg havde ikke mulighed for at vidne dengang, men jeg har sagt, at jeg klar, hvis der kommer en ny sag, siger Jan Jacobsen.

Boligselskabet har tidligere oplyst, at beboerne skal blive ved med at klage, hver gang der er problemer. Når en sag når beboerklagenævnet, kigger nævnets dommere på højden af bunken. Hvis klagerne er holdt op, og den person, der bliver klaget over, siger, at vedkommende er stoppet, så sker der ikke noget.

Ingen politisag

Områdebetjent Tom Keldskov fortæller, at han er i god dialog med både Boligselskabet Sjælland og Jan Jacobsen.

- Men der er ikke noget hærværk i det her. Den psykisk syge mand har ikke ødelagt noget, og så er der ikke en politisag, siger Tom Keldskov og nævner, at hvis der bliver en politisag, så skal bevisbyrden kunne løftes.

Politiet kan i forskellige tilfælde sætte kamera op, men i dette tilfælde er sagen ikke alvorlig nok til det.

Efter at have lyttet lidt til sagen, siger Tom Keldskov dog, at han vil kontakte boligselskabet og høre, om der kan gøres noget.

