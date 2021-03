Boligselskabet Roskilde Syd har meldt en dato ud for indflytning i de 48 boliger i Vindinge Nord.

Boligselskab klar med dato for indflytning på boliger

Byggeriet af familieboligerne i Vindinge Nord er nu nået så langt, at Boligselskabet Roskilde Syd har meldt en dato ud for indflytningen. Det bliver mandag den 28. april, at de første beboere kan flytte ind i de 48 boliger på Lundbjerggård.