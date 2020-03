Bo Jørgensen, direktør for Boligselskabet Sjælland, vil hjælpe de lokale håndværkere ved at fremrykke en række opgaver. Foto: Boligselskabet Sjælland

Boligselskab fremrykker opgaver for at hjælpe håndværkere

Boligselskabet Sjælland giver nu mulighed for, at håndværkerne fremrykker vedligeholdelses- og renoveringsopgaver. Det sker som en hjælp til de ofte mindre virksomheder, der er hårdt presset af coronakrisen. Det giver en hjælp til de lokale håndværkere i Roskilde, Køge, Holbæk og flere andre steder på Sjælland.

- Lige nu går det faktisk mest på at holde hjulene i gang, fordi vi har rigtig mange håndværkermestre og andet, som kan blive og bliver ramt af det her, og det er også i vores interesse, at de stadigvæk er der i morgen, siger Bo Jørgensen, direktør for Boligselskabet Sjælland.