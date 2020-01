Boligselskabet Sjælland er villig til at sætte familier på gaden, hvis det viser sig, at et af deres medlemmer skød med fyrværkeri efter brandfolk i Æblehaven nytårsaften. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Boligselskab efter nytårsballade: De skyldige vil blive smidt ud

Roskilde - 01. januar 2020 kl. 13:40 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det vækker vrede i Boligselskabet Sjælland, at brandfolk blev beskudt med fyrværkeri, da de nytårsaften ville slukke en brand i Æblehaven i Roskilde.

- Vi finder os ikke i, at man skyder med fyrværkeri efter politi og brandvæsen, som er til for vores alles tryghed. Hvis vi finder ud af, hvem der gjorde det, vil det få konsekvenser for deres boliger, siger Francisco Ortega, udviklingschef i Boligselskabet Sjælland, der udlejer lejlighederne i Ælblehaven.

Boligselskabet erklærer sig rede til at anvende muligheden for at ophæve en families lejemål, hvis et medlem af familien begår kriminalitet.

- Vi ved dog, at sådanne sager kan være svære at bevise, og at de tager lang tid i retten, men vi er villig til at prøve, siger Francisco Ortega.

Det var ved 22-tiden nytårsaften, at brandvæsenet blev tilkaldt til en brand i en container i Æblehaven, men ved ankomsten rettede unge mennesker fyrværkeri mod brandfolkene, som valgte at trække sig.

Politiet sendte et par vogne til området og sørgede for, at brandfolkene kunne slukke branden uden at blive generet yderligere. De unge var på det tidspunkt forsvundet. Episoden var den eneste i Æblehaven nytårsaften, men den var én for meget for Boligselskabet Sjælland.

- Op til nytår havde vi et vellykket arrangement i Æblehaven med brandvæsenet, hvor de fortalte om deres arbejde. Ros til brandvæsenet for at stille op, og det var måske også derfor, at der ikke skete mere, end der gjorde, siger Francisco Ortega.

