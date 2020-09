Boligselskab: Renoveringen er kommet skidt fra start

Han koordinerer de mange renoveringer, som boligselskabet er i gang med, og han peger på, at det aldrig har været meningen, at beboerne i Stougården skulle genhuses i forbindelse med renoveringen. Det betyder, at beboerne ikke bliver tilbudt at bo i en midlertidig bolig, mens boligen bliver renoveret. Årsagen er økonomi.