Fuglene er de eneste, som nyder godt af, at der ikke bliver hentet affald i Parkvænget. Foto: Anette Herager

Boligselskab: Corona er skyld i affaldsproblem

Roskilde - 15. maj 2020 kl. 05:23 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kommer ikke information ud til beboerne i Parkvænget i Roskilde om affaldsssorteringen på arabisk. Det ligger helt fast. Boligselskabet Sjælland, som står for boligerne, ser nemlig ikke det, der ligner en åben losseplads med affald ved bebyggelsens affaldsskur som et sprogproblem.

- Vi mener ikke, at det her er en følge af en sprogbarriere. Vi mener godt, at beboerne kan læse tilstrækkeligt dansk til at kunne forstå de anvisninger, vi giver dem, når der skal sortes affald, siger Jonas Whitehorn, pressemedarbejder i Boligselskabet Sjælland.

Han har talt med forskellige driftsfolk i flere af de boligforeninger, som selskabet administrerer.

- Der har flere steder været udfordringer med affaldssorteringen, siden den blev indført. Men vores oplevelse er, at coronakrisen har forstærket de problemer med sorteringen, og vi har for en måneds tid siden skrevet ud til alle beboerne for at få rettet det op. Med coronaen oplever vi jo også, at folk producerer mere affald hjemme i deres egen boligforening, siger han.

Gider ikke sortere Boligselskabet vil komme affaldsproblemerne til livs ved at skilte bedre, og de tror ikke, at teksten på skiltene vil være et problem, der forhindrer folk i at sortere.

- I bund og grund, så handler det her nok også lidt om almindelig ugidelighed, siger Jonas Whitehorn.

At problemet skulle være et coronaproblem handler ifølge Jonas Whitehorn også om, at boligselskabets driftsfolk og skraldemændene har fået nye og strammere regler for, hvad de må foretage sig.

- De må for eksempel ikke røre ved containerne, hvis ikke låget er helt lukket, og det er der en del steder, hvor de har svært ved, siger han.