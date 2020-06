Der er ikke meget travlhed over Dommervængecenteret, som det ser ud i dag, hvor der er et pizzeria og en spillehal tilbage, efter Kiwi lukkede i 2017. En udvikler vil gerne bygge boliger på arealet og samtidig flytte lægehuset, som også får nye lokaler. Foto: Kristian Jørgensen

Boligprojekt skal puste nyt liv i hensygnende butikscenter

Roskilde - 13. juni 2020 kl. 18:18 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny lokalplan er på vej for Dommervængecenteret, hvor en udvikler gerne vil bygge både boliger og erhverv. Centeret har haft en lidt hensygnende tilværelse, siden Kiwi lukkede i 2017. Planen har flere trin. Fx skal det nuværende lægehus flyttes ud til gaden mod Dommervænget og have 540 kvadratmeter at gøre godt med og en indgang, som peger ud mod et lille bevokset område.

Udvikleren vil også gerne bygge 5330 kvadratmeter bolig på området. Det fordeler sig med cirka 14 familieboliger i rækkehuse i to etager samt 21 seniorboliger i et etagebyggeri på to til tre etager, og sluttelig er det forhåbningen at bygge 54 studieboliger i tre etager. Parkeringspladser vil ifølge projektet blive placeret i terræn, og der skal undersøges mulighed for at sætte ladestandere op ved nogle af p-pladserne.

Forvaltningen foreslår, at der bliver holdt et borgermøde i høringsperioden i forbindelse med lokalplanforslaget, som har nummer 701. Men først skal lokalplanforslaget laves, så der er p.t. ingen dato for borgermødet. Forvaltningen stiller sig særdeles positiv over for projektet, som får følgende skudsmål med på vejen:

- Planen vil give et stort løft til Dommervænget, idet projektet både giver en bebyggelse med blandede boligformer og gode grønne rum. Samlet set vurderes det, at projektet bidrager til at skabe et tættere og stærkere Roskilde, skriver forvaltningen til politikerne.

