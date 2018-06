Telemasten i Veddelev blev opført på et ulovligt grundlag, men fik lov at blive. Foto: Steen Østbjerg

Boligprojekt kan flytte forhadt antennemast

Roskilde - 08. juni 2018 kl. 15:16 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om det slet ikke er formålet, kan en ny lokalplan for Ny Højagergård føre til, at mobilmasten i Veddelev bliver flyttet.

Mobilmasten står nemlig i dag på Ny Højagergårds jord, men i forbindelse med debatten om 20-30 nye boliger på den kommunalt ejede gård har flere, heriblandt landsbylavet i Veddelev, over for kommunen udtrykt ønske om, at der bliver fundet et andet sted at parkere den 27 meter høje mast.

Og det vil kommunen nu undersøge muligheden for, når der alligevel skal laves lokalplan for præcis det område, hvor masten står. Det skal blandt ses i lyset af, at kommunen i sin tid gav byggetilladelse til masten på et ulovligt grundlag.

Tilladelsen blev nemlig givet uden lokalplan og uden nabohøring, og da masten var rejst, blev der klaget, både over den manglende planproces og over, at antennemasten stred mod principperne i den bevarende lokalplan for landsbyen.

Klagen fik medhold i Naturklagenævnet, som i 2009 slog fast, at masten var opført i strid med lokalplanens principper, og at kommunen burde have lavet en ny lokalplan, før man gav grønt lys til masten.

Samtidig afgjorde Naturklagenævnet dog også, at kommunes tilladelse kunne få lov at stå ved magt. Begrundelsen var, at en ny sagsbehandling, der skulle skabe det korrekte lovmæssige grundlag, efter Naturklagenævnets opfattelse alligevel ville være uden reelt indhold i den konkrete sag. Derfor valgte Naturklagenævnet at se bort fra de procedurer, der er fastsat i planloven i forbindelse med byggeri.

