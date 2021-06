Se billedserie I dag er der erhverv på Klosterengen 137, men en udvikler har foreslået, at der i stedet skal være boliger. Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: Boliger på erhvervsgrund: Udvikler med nyt bud på Klosterengen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Boliger på erhvervsgrund: Udvikler med nyt bud på Klosterengen

Roskilde - 11. juni 2021 kl. 06:21 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Roskilde: Det første forsøg på at bygge boliger på en erhvervsgrund på Klosterengen 137 mødte modstand fra naboerne. Nu har udvikleren så været tilbage ved tegnebrættet og slået en stribe nye streger, og det lader til, at det nye forslag mere er naboernes kop te.

Ifølge oplægget til det seneste plan- og teknikudvalgsmøde har de nærmeste naboer denne gang været med på råd.

Denne gang er beslutningen, at der kun kan bygges i to etager. Sidst var der mulighed for tre etager, og bebyggelsesprocenten skal reduceres væsentligt fra de i første omgang foreslåede 55 procent.

68 boliger

Området vil blive en blanding af etagebyggeri og rækkehus, der er placeret omkring et centralt grønt fællesareal med en gennemgående sti, der forbinder Klosterengen med Ladegårdsengen.

Der kan etableres op til 68 boliger, hvoraf 25 procent skal være almene og heraf fire som små og dermed billige boliger. I alt må der opføres 5600 etagemeter svarende til en bebyggelsesprocent på knap 45.

- Jeg tror, vi denne gang rammer noget, som passer godt ind. Vi har fået tilpasset både højde og bebyggelsesprocent og fået talt med de nærmeste naboer, hvilket var godt, siger Jens Børsting (S), formand for plan- og teknikudvalget.

Han glæder sig samtidig over, at hvis det lykkes at få omdannet erhvervsgrunden til boliger, vil det være slut med at have erhvervsgrunde på den nordligste dele af Klosterengen.

Borgermøde i august

De nye boliger kan opføres i op til to boligetager, men med mulighed for parkering i en høj kælder, så eksisterende udgravet terræn udnyttes, og et større antal parkeringspladser bliver skjult for omgivelserne. Herudover skal vej- og parkeringsarealer udformes, så de fremstår som »lege-opholdsareal«, hvor biler skal vige for bløde trafikanter.

Lokalplanen får nummer 705, og det forventes, at den kommer i høring fra 23. juni til 1. september. Der holdes et borgermøde om projektet den 11. august.