Boghandler takker af efter 49 år

Roskilde - 28. marts 2018 kl. 13:01

Efter næsten 50 år i bogbranchen takker boghandler Kjeld Bonderup af som 64-årig. De sidste 14 år af har han arbejdet i Bog og Idé i Roskilde på Stændertorvet, hvor han leder bogafdelingen.

- Det bliver da mærkeligt at stoppe efter så lang en karriere. Jeg kommer da helt sikkert til at savne det, men samtidig føler jeg også, at det er det rette tidspunkt at stoppe, siger Kjeld Bonderup, som har sidste dag den 28. marts.

Det blev ellers næsten til 50-års jubilæum i bogbranchen.

- Mange kunder har sagt til mig, at jeg godt kunne vente et år med at gå på pension, så har jeg nemlig været i bogbranchen i 50 år, men sådan kunne man blive ved. På den anden side kan man sige, at jeg ikke rigtig har haft en længere pause i 49 år, så måske er det på tide, siger han.

Til spørgsmålet om hvad Kjeld Bonderup kommer til at savne mest, når han kigger tilbage på sin lange karriere er svaret klart.

- Det er kunderne og de små samtaler, man har med dem. Jeg kommer særligt til at savne at arbejde i Bog og Idé i Roskilde. Det er det bedste sted, jeg har været i mit arbejdsliv, da der er et unikt og nært forhold til kunderne i lokalsamfundet. Det er nemlig ofte de samme kunder, som kommer igen og hilser, siger han.

Der bliver holdt afskedsreception for Kjeld Bonderup i Bog og Idé, Stændertorvet 4, Roskilde onsdag den 28. marts klokken 16-18.