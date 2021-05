Erhard Winge Flensborg fra Roskilde blev kendt for sit medicinske arbejde for børn.

Boghandler-sønnen fra Roskilde blev berømt børnelæge

Roskilde - 30. maj 2021 kl. 05:45 Af Henrik Denman Kontakt redaktionen

Når man besøger Roskilde Museum, kan man blandt andet opleve den store keramiksamling og specielt nyde de farverige stel fra fabrikken Aluminia.

Museets udstilling bygger på en gave, som lægen og bysbarnet Erhard Winge Flensborg gav museet i forbindelse med sin 90-års fødselsdag i 2002.

Han var kendt for sin passionerede interesse for fajancefabrikken Aluminias historie og produktion, men han var endnu mere kendt for sit medicinske arbejde med børn, der lider af astma og allergi og ikke mindst cystisk fibrose. Det arbejde gav ham stor international anerkendelse.

Som navnet angiver, tilhørte han Roskildes kendte boghandlerfamilie Flensborg. Han fødtes den 13. november 1912 i Roskilde som søn af boghandler Andreas Flensborg og Cecilie Marie, der var født Winge. Erhard valgte livet igennem at have både sin mors og fars slægtsnavn Winge.

Da han blev født, var Flensborgs boghandel i Roskildes centrum blev et vigtigt omdrejningspunkt for meget af byens kulturliv. Forretningen var etableret af farfaren, Erhard Flensborg, men det var Andreas Flensborg, der sørgede for at udvide forretningen til den størrelse, vi kender i dag.

Kendte i Roskilde Spørger man folk, vil de hurtigt nikke genkendende til navne som Lise Nørgaard og Gustav Wied, når man spørger om kendte roskildensere.

Men der er mange andre fra Roskilde, som var landskendte i deres samtid – men ikke for deres tilknytning til Roskilde.

De var for eksempel født og opvokset i Roskilde og blev landskendte senere i deres liv, eller de boede i byen, mens de på den tid var kendte, eller de var kendte, da de flyttede til Roskilde.

Borgediget 16 i Roskilde, hvor Erhards forældre boede, da han blev født i 1912. Foto: Henrik Denman

Årene i Roskilde Forældrene havde i deres unge dage boet i en lejlighed i Jernbanegade 9, men i 1912 boede familien i en stor lejlighed i Borgediget 16. Mindre end et år efter at Erhard var født flyttede familien til familielejligheden på førstesal på Stændertorvet, lige over den store boghandel.

Erhard havde en storesøster, Liszie, som blev født i 1911, og da familien var flyttet til lejligheden på Torvet, kom familiens tredje barn, Bent, til verden.

Det blev ham, der senere overtog boghandlen, mens Erhard Flensborg valgte en helt anden livsbane.

Efter sin studentereksamen tog han sin medicinske uddannelse med udmærkelse og vendte derefter tilbage til Roskilde i en kort periode, da han i 1937-38 var ansat på Sct. Maria Hospital på Frederiksborgvej.

Han blev i 1937 gift med Inga Lund, datter af direktør og kunstmaler Aage Karl Gustav Lund.

Han var frem til 1950 ansat ved forskellige hospitaler i provinsen og København og var på studierejser til Sverige i 1945 og USA året efter. I disse år valgte han det speciale, som siden skulle give ham stor anerkendelse internationalt.

Erhard Winge Flensborg valgte at specialisere sig i børnesygdomme. Det blev i resten af hans lange medicinske karriere især børnesygdommen cystisk fibrose, der fangede Erhard Winge Flensborgs store opmærksomhed.

Ungdomsbillede af Erhard Winge Flensborg, der ses til højre sammen med sin kone Inga og Bent Flensborg, der overtog boghandlen på Stændertorvet.

Cystisk fibrose Sygdommen cystisk fibrose blev første gang beskrevet i 1936, men først i 1944 blev sygdommen diagnostiseret - og det var af Erhard Winge Flensborg. Det var samme år, som han forsvarede sin doktordisputats, og han blev skandinavisk pioner indenfor forskningen og behandlingen af sygdommen.

Cystisk fibrose kan ramme både børn og voksne. Det er dog en arvelig sygdom, og der fødes i gennemsnit et til to børn med cystisk fibrose om måneder. Omkring 150.000 danskere er raske bærere af cystisk fibrose-genet, men det er de færreste, som ved det, før de selv får et barn med sygdommen.

Lægerne kan ikke forudsige det enkelte menneskes sygdomsforløb, men flere og flere med cystisk fibrose lever et godt og aktivt liv med uddannelse, job og familie.

Da han i 1946 besøgte USA, var det blandt andet for at diskutere de formodede danske tilfælde af cystisk fibrose med andre forskere.

Erhard Winge Flensborg specialiserede sig i pædiatri, som er navnet på det medicinske speciale, der beskæftiger sig med børnesygdomme.

Han blev chef for Børnehospitalet i København og senere chef for børneafdelingen på Blegdamshospitalet i København. Senere blev han chef for børneafdelingen på Rigshospitalet, som behandler cystisk fibrose, astma og andre kroniske lungelidelser hos børn.

Desuden var han i mange år leder af Kongsberg sanatoriet i Norge.

I 1967 stiftedes Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose med Erhard Winge Flensborg som formand. I en alder af 69 trådte han i 1982 tilbage fra sin stilling på Rigshospitalet for at koncentrere sig om sit lægevidenskabelige arbejde og sin familie - og sin passion for Aluminia-fajancen.

Ekspert i fajance Erhard Winge Flensborg fik i midten af 1950erne interesse for fajancefabrikken Aluminia, da han læste en artikel om sjældenhederne fra Aluminias tidlige produktion, specielt de kobbertrykte genstande.

Hans nysgerrighed blev vakt, og han begyndte at grave i emnet og fandt ud af, at man dengang kunne finde en del af denne fajance, specielt hos de københavnske marskandisere.

Det blev starten på hans samling, som efterhånden også blev udvidet til at omfatte Aluminias senere produktioner. Fajancen fra den danske fabrik Aluminia blev især berømt på grund af eksperimenterende billedkunstnere og nogle dygtige direktører.

Aluminia har en meget spændende historie. I fabrikkens tidlige periode foregik Aluminias produktion ved hjælp af kvindelige straffefanger, der afdrejede og stod ved formene i den bygning, der tidligere rummede Orlogsmuseet på Christianshavn og i dag er et fornemt hotel, ejet af grundlæggeren af Tiger-kæden, Lennart Lajboschitz.

Fabrikken Aluminia blev opkaldt efter grundstoffet aluminium, der blandt andet forekommer i ler. Fabrikken blev navngivet i februar 1863 af sin unge ejer, ingeniør August Schiøtt.

Først i 1867 kom fabrikken til at give overskud med en række populære stel udført efter udenlandsk forbillede. Fremgangen fortsatte, og efter et mageskifte byggede man en ny fabrik på hjørnet af Smallegade og Søndre Fasanvej på Frederiksberg. Man kan i dag se bygningen.

På Roskilde Museum kan man se en stor keramiksamling og specielt nyde de farverige stel fra fabrikken Aluminia. Samlingen bygger ikke mindst på Erhard Winge Flensborgs samling, som han forærede museet. Foto: ROMU

Gave til Roskilde Museum Erhard Winge Flensborg fik med tiden samlet den formentlig største samling af Aluminia.

Da han blev 90 år og måtte skifte bopæl fra en villa i Hellerup til en lille toværelses lejlighed, kneb det med pladsen til det omfattende og farvestrålende udvalg af fajance.

Han besluttede sig at skænke dette meste af samlingen til Roskilde Museum, hvor man kan se det i dag. Pudsigt nok var hans far, Andreas Flensborg, i 1929 hovedkraften, da Roskilde Museum blev stiftet.

Selv om han havde foræret størstedelen af sin Aluminia-samling til Roskilde Museum, fastholdt han sin store interesse for fajancen. Det resulterede i et pragtværk i to bind, »Aluminia: Fabrikkens historie og produktion af stengods, porcelæn og fajance 1863-1969«, som udkom i 2008 - knap et år inden han døde.

Det imponerende tobindsværk er på sammenlagt 735 sider og med mere end 1600 illustrationer. Som en anmelder skrev:

»Værket vil være en guldgrube for samlere, museer og handlende, for hvem det fremover vil være »bibelen« og helt og aldeles uundværlig, når det drejer sig om Aluminia, for selv om der findes andre bøger om Aluminia, så er der ingen af disse, der tilnærmelsesvis når dette værk til sokkeholderne.«

Erhard Winge Flensborg døde den 2. oktober 2009.

Kort før sin død fik Erhard Winge Flensborg udgivet et pragtværk i to bind om fajancen fra Aluminia.

