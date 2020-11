Køreplanen for Bogbussen i Roskilde bliver midlertidig ændret. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Bogbussen får nye holdetider: Lånere går forgæves Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bogbussen får nye holdetider: Lånere går forgæves

Roskilde - 26. november 2020 kl. 05:52 Kontakt redaktionen

Hver uge strømmer det til med lånere til Roskildes bogbus i Trekroner Øst og i Veddelev. Der kommer faktisk så mange, at der på grund af gældende Covid-19 restriktioner hver uge er lånere, der må gå forgæves. Derfor ændres der nu midlertidigt i køreplanen.

Læs også: Bogbussen er en bestseller

Fra tirsdag den 1 december og frem udvider bogbussen sin holdetid i Trekroner Øst ved Skademosegård med én time. Bogbussen vil derfor fremover holde i Trekroner Øst fra klokken 15.10-17.10 og altså i to timer i stedet for en enkel.

Også stoppet i Veddelev, Strandvejen er et populært stop, og får derfor også mere holdetid i den nye midlertidige plan. Bogbussen vil fremover have holdeplads i Veddelev fra klokken 18 til 19. De gældende afstandskrav gør, at bogbussen ikke kan huse så mange lånere ad gangen.

Med disse ændringer håber bogbussen således at kunne nå at betjene alle lånere, så ingen går forgæves. Ændringerne i tirsdagens køreplan betyder også, at holdepladsen i Herringløse ved gadekæret bliver midlertidigt nedlagt.

Fra torsdag den 3. december præger en anden og permanent ændring torsdagens køreplan. Holdepladsen i Dommervænget i Roskilde er nødsaget til at flytte på baggrund af planerne for nedrivningen af centret. På grund af det arbejde, der skal udføres, er det ikke længere muligt for bogbussen at holde i Dommervænget. Bogbussen vil derfor fremover holde på Gyvelvej om torsdagen mellem klokken 13.10-13.45.