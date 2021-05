- Vi skal kigge mere på os selv i stedet for barnet, siger psykoterapeut Signe Westi Løvland, der er ude med bogen ?Den bevidste forælder?.

Bog til den bevidste forælder

Signe Westi Løvland har skrevet bogen 'Den bevidste forælder', som viser veje til at skabe en bedre og tættere forbindelse og kontakt til vores børn. Dette sker blandt andet ved at blive mere opmærksom og bevidst om vore egne overbevisninger, mønstre og tillærte vaner.

- Vi skal kigge mere på os selv i stedet for barnet. Det interessante er, hvordan vi er familie, og hvordan det rammer ind i de sår, vi har med os. Hvis vi ikke har kigget på os selv, misser vi rigtigt meget, så hvis man vil sit barn det bedste, skal man have sig selv med i det, vurderer forfatteren.

Overskud og mistrivsel Den tidligere lærer og AKT-konsulent har fungeret som selvstændig coach og psykoterapeut de sidste syv år, og det er blandt andet baggrunden som lærer og konsulent inden for børns trivsel eller mangel på samme, at hun nu har begået denne bog til forældrene. En bog som efter debutantens mening ikke findes derude i forvejen, og som er skrevet til en tid, hvor flere børn mistrives trods de bedste hensigter.

- Vi har aldrig haft så engagerede forældre - og samtidig så mange børn med diagnoser og symptomer på mistrivsel. Jeg lægger op til, hvordan vi kan blive bedre forbundet med os selv, og hvordan vi kan være i stedet for at gøre. Det kræver et andet mindset, forklarer forfatteren.