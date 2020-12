Se billedserie Hospicechef Karin Højgaard Jeppesen og fotograf Martin Høien. Foto: Jan Partoft

Bog og film: Livet før døden hos Hospice Sjælland

Roskilde - 10. december 2020

Umiddelbart skulle man tro at de to titler Om lidt er jeg væk og En ny begyndelse er modsætninger, men de dækker begge over et par livsbekræftende historie om den sidste tid før døden.

Om lidt er jeg væk, er en fotobog, som fotograf Martin Høien og journalist Ken Richter har skabt sammen med Hospice Sjælland og en række familier, der har haft et familiemedlem som patient på hospicet.

- Jeg fik idéen til bogen, efter at min kone, der arbejder på Hospice Sjælland, fortalte om stedet og den stemning, der er her, siger Martin Høien.

- Det virkede som et godt sted at tilbringe sine sidste dage.

- Jeg kontaktede Ken Richter, som jeg har arbejdet sammen med i mange år, og han var med på idéen.

Hospice Sjælland var også med på idéen og det var de patienter og pårørende, der er med i bogen også.

- Jeg blev godt modtaget, og den store åbenhed folk havde omkring deres situation kom bag på mig, siger Martin Høien.

Følger livet

Hospicechef Karin Højgaard Jeppesen har også fulgt Martin Høien og Ken Richters arbejde, og hun fortæller.

- Fra første omgang var patienterne, de pårørende og personalet meget positive, og tog godt i mod de to. Martin blev efterhånden nærmest en del af familierne, fortæller Karin Højgaard Jeppesen.

Bogen følger en række patienter, deres familie og nogle af hospiceses ansatte. De får lov til at fortælle deres historier og følelser i ord og billeder.

Martin Høien har helt bevidst valgt at holde alle billederne i sort-hvid.

- Ved at holde billederne i sort-hvid er det lettere at tyde billederne, og det er ikke alle syge, der er lige kønne i farver, og det ville forstyrre deres fortælling, siger fotografen.

Mening med titel

Hvor bogen Om lidt er jeg væk er skabt på foranledning af Martin Høien, er filmen En ny begyndelse skabt på Hospice Sjællands initiativ.

- Vi ville gerne vise hvad tankerne er bag et hospice, siger Karin Højgaard Jeppesen.

- Der var en del diskussion med filmens skaber, Rasmus Birkerod, da han holdt fast i at den skulle hedde En ny begyndelse. Men når man ser filmen, så giver det mening. For den sidste tid i ens liv, skal man også have lov til at have et værdigt liv. Det gælder både for patienten og for de pårørende.

- En af de medvirkende i filmen siger: Jeg er jo ikke død, og jeg skal leve den del af livet så godt som muligt, fortæller Karin Højgaard Jeppesen.

Filmen kan ses på Hospice Sjællands hjemmeside og via deres facebook-side.

- Vi vil godt have filmen ud til så mange som muligt, for at vise folk, hvad et hospice er og hvordan vi hjælper patienterne og de pårørende ved at tage ansvaret for plejen, så de pårørende ikke behøver at være behandlere.

Fakta

Bogen Om lidt er jeg væk har Martin Høien udgivet på eget forlag. Den kan bestilles på martinhoienphotography.com.

Filmen En ny begyndelse kan ses på www.hospice-sjaelland.dk.