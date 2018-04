Se billedserie Den tidligere klosterforvalterbolig på Algade 31 bliver nu omdannet til et børnekulturhus med aktiviteter. Huset vil være bindeled mellem gågaden og Kulturstrøget. Foto: Kim Rasmussen

Børnene kommer til at eksperimentere i nyt kulturhus

Roskilde - 20. april 2018

Den gamle klosterforvalterbolig på Algade 31 i løbet af få måneder bliver omdannet til et nyt børnekulturhus i Roskilde. I flere år er huset primært blevet brugt til aftenskolernes administration, og trods sin placering midt i bybillede har huset været lidt lukket om sig selv.

Aftenskolerne er i fuld gang med at rykke til andre lokaler på Kildegården. Der er sat penge af til den mest nødvendige renovering, og så åbner børnekulturhuset i august.

Line Røijen, der er børnekulturhuskoordinator, forklarer, at resten af året er en testperiode. Huset vil udvikle sig herfra, og Line Røijen vil begynde at søge fonde til at lave huset færdigt.

- Vi begynder med temaet ungdomsoprøret og tager udgangspunkt i børnene og i familieoplevelser, fortæller hun og nævner, at der eksempelvis også bliver en filmmusikworkshop for de unge.

- Og så skal vi lave noget teater og fortællinger. Til de workshops vi har holdt, har der været et ønske om, at vi laver noget om, hvordan børn kan arbejde med for- tællinger, siger Line Røijen, som bobler af idéer, men flere gange pointerer, at børnene skal være med.

Der vil altså blive lyttet til, hvad børnene har lyst til. De skal ikke kun komme og have en oplevelse, men huset skal være et sted, hvor de kan eksperimentere med kulturen. Børnekulturhuset vil også blive et punkt i musikbystrategien.

Udenfor kommer der nogle ændringer. Lidt af hegnet ud mod Algade forsvinder, så der bliver mere åbent ind til Klosterhaven. Her vil der blive placeret noget vand, et bålområde og en scene.

Inde i huset vil nogle vægge blive fjernet. Der er tale om vægge, som ikke er bærende, så huset kommer mere tilbage til sin oprindelige ruminddeling. På første sal drømmer Line Røijen om, at der bliver åbnet op til kip. Hun fortæller, at på den musiske skole er der lavet en god løsning, hvor der er åbnet op og er sat noget lyddæmpning op

- Her bliver jo nok en del larm, når her bliver fyldt med børn, siger Line Røijen og nævner igen, at det er vigtigt, at børnene får testet tingene i huset af.