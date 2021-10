Især gymnastikforeningerne har ikke fået alle deres medlemmer tilbage efter nedlukninger og coronarestriktioner. Flere foreninger melder om en tilbagegang på 15-20 procent. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Børnene bliver væk fra gymnastikholdene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Børnene bliver væk fra gymnastikholdene

Roskilde - 06. oktober 2021 kl. 15:18 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Når idrætsforeningerne mister medlemmer, mister de både kontingenter og aktivitetstilskud. Det giver udfordringer i en række af Roskilde Kommunes foreninger, som nu er i fuld gang igen efter nedlukninger og coronarestriktioner.

Læs også: Idrætsunion vil kæmpe for de ramte foreninger

Især gymnastikholdene har mistet medlemmer, hvor især børnene bliver væk.

- Det er ærgerligt at miste dem der, siger formand for Roskilde Idræts Union, Frank Veje Jakobsen og forklarer, at gymnastik er en sport, hvor medlemmerne kommer, når de er børn og fortsætter, mens det er sjældent, at teenagere begynder.

Frank Veje Jacobsen forklarer, at gymnastik som regel er på breddeniveau, hvor eksempelvis fodbold og håndbold er mere konkurrencepræget.

En fodboldkamp afslører eksempelvis, hvem på holdet der er god, og hvem som ikke er.

- Fodbolden og håndbolden er blevet bedre, men der er børn, som ikke vil det, siger Frank Veje Jakobsen og pointerer, at gymnastikken kan rumme disse børn.

Manglende medlemmer nu får også konsekvenser på sigt.

Mange foreninger rekrutterer kommende trænere blandt de store teenagere. Hvis der er færre unge i klubberne, vil det også få betydning for fremtidigere trænerteams.

Svævende forklaringer Hos Roskilde Gymnastikforening oplyser formand Lars Walmod, at foreningen er gået 200 medlemmer ned i forhold til, hvad de har haft. Det er små 20 procent.

- Det er mest børnene, som bliver væk. Seniorerne og de voksne er her. Jeg kan ikke sætte en finger på hvorfor. Når vi spørger rundt omkring, så får vi nogle svævende forklaringer, siger Lars Walmod og nævner, at det er som om, at når medlemmerne er kommet ud af vanen med at gå til gymnastik, så er de slet ikke oppe i det drive og har svært ved at komme i gang igen.

- Vi må have is i maven. Hvis børnene kan lide at gå til gymnastik, så tager de klassekammerater med. Vi håber, at der kommer nogen snigende i løbet af sæsonen. Så må vi kigge på den lange bane og gøre os lidt lækre, siger Lars Walmod og fortæller, at de har været nødt til at lukke et par hold og må kigge på, hvor foreningen kan spare.

Trætte frivillige Hanne Bertelsen, som er formand for Sønderlundskvarterets Idrætsforening, fortæller, at de har arbejdet ihærdigt på at skaffe flere medlemmer.

- Det er stramt med medlemmer. Vi mangler cirka 20 procent i forhold til, hvad vi plejer, siger Hanne Bertelsen og forklarer, at mange af de børn og unge de skal have fat i, kommer fra boligkvartererne, og det kræver en længere indsats.

- Det er de små børnehold, hvor forældrene skal køre, som mangler medlemmer. Vi har de samme udgifter, om der er 10 eller 20 på et hold, siger Hanne Bertelsen og oplyser, at de har nedlagt to hold, og tre-fire hold prøver foreningen at lave krumspring for ikke at nedlægge.

- Hvis vi først nedlægger hold, så er det svært at få dem i gang igen, siger Hanne Bertelsen og fortæller, at voksenholdene og deres hold i springcentret går det fint med.

Hanne Bertelsen peger på en anden problematik. De er ved at være trætte i bestyrelsen, hvor de i mange måneder har skulle rette ind efter coronarestiktioner, og nu skal de finde på nye ting hele tiden for at skaffe medlemmer.

Socialt medansvar I Himmelev-Veddelev Gymnastikforening oplyser formand Jack Mechlenborg, at de samlet set har mistet 15 procent af medlemmerne i forhold til sidste sæson.

Det er dog fordelt, så der mangler 10 procent af de voksne og 20 procent af børnene.

- Det er for os tale om en relativ betydelig medlemstilbagegang, siger Jack Mechlenborg.

Formand for Viby IF, Dan Olsson vurderer, at Viby IF samlet set har mistet 100 medlemmer, hvilket ikke er meget ud af 2400.

- Gymnastikken og håndbolden hænger. For mange børn har siddet og spillet iPad og er kommet ud af vanen. Èt er det sportslige, der er også det sociale aspekt i det. Der har vi et medansvar. Udendørs kan vi ikke mærke nogen reduktion i antallet af medlemmer, siger Dan Olsson og oplyser, at løb og cykling eksempelvis er vokset.