Se billedserie Kreativt hus for børn i Algade 31 bliver nu støttet af Realdania med syv millioner kroner. Dermed er huset nået langt i bestræbelserne på at skaffe penge nok til en gennemgribende renovering og ombygning. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Børnekulturhus får syv millioner kroner i støtte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børnekulturhus får syv millioner kroner i støtte

Roskilde - 14. juli 2020 kl. 10:29 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kreativt hus for børn i Algade skal have nye og bedre rammer. Den historiske bygning, der oprindeligt har været klosterforvalterbolig, skal renoveres og indrettes med nye faciliteter. Realdania synes, børnekulturhuset er så god en idé, at fonden bidrager til ombygningen af det bevaringsværdige hus med syv millioner kroner.

- Vi kan rigtig meget med de penge, vi nu har fået, Det er det store beløb, vi har landet nu, siger koordinator for Kreativt hus for børn, Line Røijen og oplyser, at da Roskilde Kommune også har fundet 3,5 millioner kroner, så mangler de kun fem millioner kroner for at kunne få det fulde projekt.

- Vi er i god dialog med en anden fond, men det kan jeg ikke fortælle mere om nu, siger Line Røijen.

Eventyrligt hus Realdania bidrog sidste år med 200.000 kroner til en forundersøgelse, som viste, hvordan huset med renovering og ombygning vil kunne nå til fulde potentiale. Herefter gik Kreativt hus for børn i gang med at søge fonde.

- Der er gået lidt corona i hele processen, men Realdania har valgt at satse på det her hus, siger Line Røijen og oplyser, at hun forventer, at tegningerne til renoveringen og ombygningen vil være færdige i løbet af efteråret.

- Kreativt hus for børn skal være et eventyrligt og magisk hus til Roskilde Kommunes børn og deres voksne. Mødet med kunst, kultur og kreativitet er en vigtig brik i en god barndom, og giver børnene en særlig indgang til at drømme og fortælle deres egne historier. Børn er ikke kunstnere, men de er kreative af natur. Og denne kreativitet kan vi understøtte, ved skabe nogle gode fysiske rammer, siger Line Røijen.

Positivt bidrag Projektchef, Björn Emil Härtel Jensen fra Realdania har da også en begrundelse for, hvorfor fonden går ind og støtter børnekulturhuset.

- Kreativt hus for børn er nytænkende, og med sin centrale placering ved Algade kan huset give plads til endnu mere liv i bymidten. Som mødested kan huset også fungere som bindeled mellem handelslivet og som børnenes indgang til Roskildes kulturliv. Vi ser et stort potentiale i huset - ikke mindst for, hvordan man kan give nyt liv til en historisk ejendom, så den i endnu højere grad bidrager positivt til Algade, byens liv og byens særlige kulturhistorie, siger Björn Emil Härtel Jensen.

Kulturhuset er et supplement til Roskilde Bibliotek, som også driver stedet. Det fungerer som et åbent og gratis mødested og tilbud til børn og unge i Roskilde og omegn, samt forældre og bedsteforældre.