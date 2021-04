Børnehuset Troldhøj i Svogerslev brugte sidste år spejderhytten på nabogrunden for at kunne leve op til corona-retningslinjerne. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Børnehus kan blive kåret til årets dagtilbud

Børnehuset Troldhøj er nomineret for deres arbejde med at skabe udviklende læringsmiljøer for børnene. Gennem en stærk evalueringspraksis med daglige evalueringer, et stærkt børneperspektiv og en systematisk feedbackkultur har Børnehuset Troldhøj opbygget en faglig stærk og sammentømret personalegruppe, hvor de voksne er gode rollemodeller.