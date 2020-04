Bekymring for børnenes trivsel førte efter halvandet år med skærpet tilsyn til, at Roskilde Kommune opgav at rette op på den pædagogiske kvalitet i børnehuset Skovdalen. Billedet er ikke fra Skovdalen. Foto: Kim Rasmussen

Børnehus bliver lukket på grund af dårlig pædagogik

Det lykkedes slet ikke. I slutningen af januar vedtog byrådet under et lukket punkt at opsige driftsoverenskomsten med Skovdalen med ni måneders varsel. Forventningen er nu, at børnehuset lukker 1. maj, hvor en gruppe børn skifter til sfo, mens resten har taget imod plads i en anden institution.

Efter 50 år er det slut med børnehaven Dyssegården, som siden efteråret har heddet Børnehuset i Skovdalen i et forsøg på at give den selvejende institution en ny start.

