Børnehave i bus på tale for at løse pladsmangel

Roskilde - 03. februar 2018

Der er ved at være for mange børn i Roskilde til, at de kan være i kommunens nuværende institutioner. Vuggestuerne er pressede i flere områder, og om tre år vil der mangle op mod 300 pladser til de mindste.

Derfor er det ved at være på tide at oprette nye pasningspladser. Det er der en række muligheder for, og forvaltningen præsenterer nu skole- og børneudvalget for, hvilke retninger man kan gå.

Én mulighed er at lave udflytterbørnehaver, som børnene bliver kørt til hver morgen i bus fra de nuværende og snart fyldte børnehaver. En anden mulighed er simpelthen at lade bussen være børnehave.

Det vil sige, at man indretter med de fornødenheder, en børnehave en kræver. Det giver den mulighed, at børnene fra dag til dag kan køres forskellige steder hen som biblioteket, skoven og idrætshallen.

Pladsmanglen rammer dog i vuggestuerne og ikke børnehaverne. Det kan løses ved at lade de 0-3-årige rykke ind i børnehaverne og skubbe de ældre børn ud i bussen.

Der er flere andre måder at skaffe plads på. Det er nu ikke sikkert, at skole- og børneudvalget vil tage til takke med embedsmændenes katalog over, hvad de kan gøre.

- Jeg er helt principielt af den holdning, at vi er et nyt byråd og et nyt udvalg med forskellige ressourcer og visioner for området. Så jeg synes, vi skal kigge på det med nye øjne, måske kigge bredere på det og vende flere sten, siger Camilla Vilby-Mokvist, der er nyvalgt socialdemokrat.