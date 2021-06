Se billedserie Astro Buddha Agogo gav koncert i Bibliotekshaven til Roskilde Børnefestival. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Børnefestival er tilbage: Fedt at børnene må synge igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børnefestival er tilbage: Fedt at børnene må synge igen

Roskilde - 30. juni 2021 kl. 09:33 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Roskilde Festival er ikke den eneste af byens festivaler, der har måttet aflyse og været nødt til at tænke i andre baner. Kreativt hus for børn i Algade 31 havde i 2019 premiere på Roskilde Børnefestival, men fortsættelsen har ladet vente på sig. Sidste år kunne det selvsagt ikke lade sig gøre at holde festival, og i år var der også længe tvivl om, hvor meget der kunne gennemføres.

- Nu prøver vi i år med en nedskaleret festival, hvor vi rykker uden for og spreder aktiviteterne ud over sommeren, siger børnekulturhusets leder Line Røijen.

Festlighederne blev skudt i gang tirsdag med en endagsfestival, hvor den stod på korworkshop og silent disco i Klosterparken og børnejazzkoncert med Astro Buddha Agogo i Bibliotekshaven.

- Det er fedt at se, at der sker noget i byen, og at børnene gerne må synge igen. Man kan se på børnene, at de er glade, siger Line Røijen.

Sådan må det være

For at have styr på, hvor mange der deltog i børnefestivalen, var der krav om, at man på forhånd havde bestilt en gratis billet til hver aktivitet, samt at de voksne kunne fremvise coronapas. Fra andre kulturtilbud er det set, at den slags kan få nogle til at holde sig væk, fordi de finder det besværligt.

- Vi prøvede med billetterne, så vi kunne få et overblik over, hvor mange vi var til stede. Men det betød også, at hvis nogen bare kom forbi, kunne vi godt finde plads til dem, fordi der var andre, som ikke var mødt op. Jeg tror, de fleste har vænnet sig til, at det er sådan, det er, og vi skal også sørge for, at folk føler sig trygge, siger Line Røijen.

Kreativt hus for børn har flere aktiviteter på programmet resten af sommeren. De næste dage er der både workshop med UkuleleHanne og mosaik-workshop, og der er også koncerter med Byens Klaver, som står på pladsen foran børnekulturhuset i denne uge.

Inden længe får huset også sin egen »strand« i form af en stor sandkasse, der måske allerede ankommer i weekenden.