Leyla Wieczorek i familiens rækkehus i Stougården, hvor de skulle have boet under renoveringen. Foto: Kristian Jørgensen

Børnefamilie fik besked på at bo midt på byggeplads

- Det er så her, de ville have, at jeg skulle bo med tre børn, siger Leyla Wieczorek og peger ud i stuen med plader på gulvet, byggestøv og inventaret pakket ind i plastic.

Renoveringen af rækkehuset i Stougården gik i gang fredag, og dagen før fik familien besked om, at der alligevel ikke var nogen genhusning til dem. De var blevet stillet i udsigt, at de skulle bo på Roskilde Camping, men der var blevet lavet en dobbeltbooking, så de måtte blive hjemme under det månedlange arbejde.