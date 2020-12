Børn tegnede til plejehjem

- Vi synes det er vigtigt at vise børnene, at en hilsen til vores gamle og måske lidt ensomme borgere på plejehjemmene, bliver glade for en hilsen, og samtidig at vi tænker på dem. Samtidig vil vi også gerne lave et reklame for de gamle fysiske julekort, fortæller Jesper Kejlhof, formand for Børns Voksenvenner Roskilde.