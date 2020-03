Børn skal lave kunst på elskabe

Se billedserie De kommunale elskabe er ofte offer for grafitti. Nu skal elever fra fem skoleklasser være med til at omdanne dem til små kunstværker. Foto: Britt Nielsen

Roskilde - 07. marts 2020

Der er sikkert ikke mange, som lægger mærke til de elskabe, som står rundt omkring i bybilledet. Men fremover kan 20 af elskabene formentlig blive værd at studere nærmere.

Mange kommunale elskabe bliver i dag overtegnet med graffiti. Forvaltningen forsøger at afrense skabene, men det er ofte en ulige kamp. Forvaltningen har derfor ladet sig inspirere af, at blandt andet Helsingør Kommune i samarbejde med kunstnere har udsmykket elskabe for at forhindre grafitti.

Kultur- og idrætsudvalgets medlemmer har nikket ja til, at der bliver brugt 56.000 kroner fra budgettet til børnekulturelle aktiviteter til at udsmykke 20 af elskabene i Roskilde by.

- Når man lige ser overskriften på punktet, så tænker man, nu må I lige holde op, siger formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Claus Larsen (S), som dog hurtigt er blevet overbevist om, at det er alletiders projekt.

Udvalgets medlemmer har fået en række billeder af elskabene, som de ser ud nu med grafitti.

- Det ser ud af helvede til, siger Claus Larsen, som krydser fingre for, at der kommer mindre grafitti på de kunsteriske elskabe.

Kreativt hus for børn på Algade 31 har lavet et samarbejde med forvaltningen, som stiller kommunale elskabe til rådighed og forud for projektets start sørger for, at tavlerne er tilgængelige og rengjorte. Projektet bliver desuden planlagt, formidlet og gennemført med hjælp fra kunstnerduen Nowhereland.

Nowhereland hjælper skoleeleverne, som først skaber udsmykningerne i værkstedet hos Kreativt hus for børn og herefter opfører de småkunstværker direkte på elskabene.

Fem skoleklasser fra 3. klasse får mulighed for at deltage i projektet, og hver klasse er involveret over én dag.

Projektet rundes af med en byvandring, hvor alle involverede elever, forældre, lærere og nysgerrige borgere får mulighed for at opleve udsmykningerne.

Forud for byvandringen udformer Nowhereland en folder, der fortæller om projektet og viser placeringen af de mange nye værker.

- Det bliver spændende at følge, Nu prøver vi det af, og hvis det bliver en dundrende succes, så prøver vi det måske af andre steder, fortæller Claus Larsen.

Skoleklasserne pynter elskabene i april, og der er byvandring og indvielse af værkerne den 15. maj.www