Børn og voksne skal lære at bruge ny minirundkørsel

En ny minirundkørsel har været i brug en uges tid, men det var først onsdag, at den blev officielt indviet i Viby. Rundkørslen på Tofthøjvej/Skolevej blev indviet af formand for plan- og teknikudvalget i Roskilde Kommune Jens Børsting (S) sammen med 4. klassernes elevråd på Viby Skole afdeling Ørstedvej, som satte en vejsideplakat op, der skal minde trafikanterne om, hvordan de skal køre i rundkørslen. Plakaten har eleverne lavet i forbindelse med projektet Sikre Skoleveje i Viby.

Jens Børsting roste i sin tale elevrådet for dets arbejde, hvor de også har lavet et papir med gode råd til, hvordan eleverne skal opføre sig i rundkørslen både til fods og på cykel. Desuden kan de mindste elever prøve en mini-rundkørsel i skolegården af, så de kan blive endnu mere sikre i trafikken.

- Og så vil jeg også gerne have, at I hjælper med at forklare jeres forældre, hvordan de skal køre i rundkørslen, og at de skal se sig rigtig godt for, sagde Jens Børsting til de fremmødte elever.