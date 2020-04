Der er gang i byggeriet på Skousbo i de næste mange år. Inden næste etape lægger partierne i byrådet arm om, hvor mange biler, der skal gøres plads til i området. Foto: Kenn Thomsen Foto: Jens Wollesen

Børn og biler slås om pladsen på Skousbo

Roskilde - 30. april 2020 kl. 18:53 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som led i forberedelserne til salg af endnu en storparcel på Skousbo-grunden er kommunen gået i gang med at lave en lokalplan for området, der skal sælges, men hvor meget skal bilerne have lov at fylde ved de kommende boliger?

Der er lagt op til, at der skal anlægges 1,2 parkeringsplads pr. bolig, men det er slet ikke nok, mener V, K og LA.

- Viby er en pendlerby, og det vil den fortsætte med at være. Det vil være at skyde os selv i foden, hvis vi ikke bliver enige om en parkeringsnorm på mindst halvanden bil pr. bolig, sagde Lars-Christian Brask (LA).

Jette Tjørnelund (V) var bekymret for, om byrådet generelt er lidt karrig med p-pladserne, når nye boligområder bliver planlagt, og Merete Dea Larsen (DF) fandt en lavere parkeringsnorm problematisk, især i Viby.

- I Viby har de fleste familier to biler. Færre boliger betyder selvfølgelig færre penge i kassen, men alt handler ikke om økonomi. Det handler også om trafiksikkerhed, og den forringes væsentligt, når børn skal lege i de her områder, og der kun er én parkeringsplads pr. bolig, sagde Merete Dea Larsen.

Jeppe Trolle (R) var af den stik modsatte holdning og mindede om, at det var de samme partier, som nu talte for en højere parkeringsnorm til biler, som tidligere har argumenteret imod en høj norm for cykelparkering, fordi det kostede for meget.

- Hvad tror I, det er dyrest at anlægge? Det klinger hult, at I ikke ville betale for en høj cykelparkeringsnorm, men gerne vil have mange p-pladser til biler. I kender til udbud og efterspørgsel, og de boliger, vi taler om, er ikke bygget endnu, og det kunne jo være, man kunne tiltrække nogle familier, som kan klare sig med en bil eller færre, sagde Jeppe Trolle.

Et ændringsforslag om at skrue op for bilparkeringsnormen blev forkastet, så nu arbejdes der videre med et at lave et lokalplanforslag med plads til 1,2 pladser pr. bolig.

