Børn må passes udenbys på grund af pladsmangel

Roskilde - 17. juli 2021 kl. 06:43 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

55 børn i Vindinge går i dagtilbud uden for deres egen by på grund af lange ventelister til Vindinges to daginstitutioner.

Pladsmanglen har længe været et problem i byen, der er under kraftig udbygning, uden pasningspladserne er fulgt med.

Børnehuset Hjortkær bliver senere på året udvidet med nogle pavilloner, men det er tvivlsomt, om de ni ekstra vuggestuepladser og 12 børnehavepladser slår til.

- Det slår bestemt ikke til. Vi er simpelthen nødt til at finde en anden løsning. Den helt store udfordring er, om der er andre, der kan se, at det er så stort et problem, siger Gitte Simoni, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti.

Lige nu står der 64 børn på venteliste til Hjortkærs vuggestue, heraf 18 som førsteprioritet, og 46 til Vindinge Børnehus.

»Det kom lidt bag på os« Det var ikke lige, hvad Tine Torp Thorlin havde regnet med, da hun og kæresten købte hus i Vindinge, hvor de flyttede ind for en måned siden.

Deres lille søn har ikke udsigt til at få en vuggestueplads i byen, hvor begge børnehuse og dagplejen har venteliste. Selvom sønnen er skrevet op med anciennitet fra sin fødselsdato i september, kommer han ikke til, når forældreorloven udløber.

- Det kom lidt bag på os. Vi var ude at se huset og fik at vide af ejendomsmægleren, at der var to integrerede institutioner og en dagpleje i byen, så vi tænkte bare, at det var fedt, at der var gode pasningsmuligheder, siger Tine Torp Thorlin, der havde håbet på at slippe for pasningsproblemerne i København, hvor familien er flyttet fra.

Vil ikke til Roskilde De er blevet tilbudt en plads inde i Roskilde, men det var ikke, hvad de håbede på.

- Det er megafrustrerende. Hele pointen med at flytte til en lille by er at være en del af lokalsamfundet og have sin hverdag der, siger Tine Torp Thorlin.

I første omgang har hun og kæresten takket ja til pladsen i Roskilde, men det er nok alligevel ikke det, de skal. Tine Torp Thorlin frygter, at de så aldrig kommer ind i Vindinge, men må til Roskilde gennem hele vuggestue- og børnehavetiden.

- Så vi tænker, om vi skal forlænge orloven eller hyre en babysitter. Det mest frustrerende er, at det var til at overskue, hvis vi vidste, der var en ledig plads i september eller oktober. Men vi ved bare ikke, om vi skal vente i to måneder, et halvt år eller otte måneder, så det gør det super svært at planlægge, siger hun.

Ikke alene Familien er langt fra den eneste i Vindinge med samme problem. Tine Torp Thorlin har lavet et facebookopslag, hvor flere byder ind med grellere erfaringer og bud på løsninger.

Problemet er heller ikke nyt for Roskilde Kommune, om end de ikke deler opfattelsen af, hvor stort det er. Der er planlagt en midlertidig udvidelse af Børnehuset Hjortkær, som foreløbigt er i nabohøring. Tine Torp Thorlin kan ikke se, at det er tilstrækkeligt til, at der bliver plads til hendes søn.

- Vi kan bare se, at ventelisten bliver længere og længere. Det mest frustrerende er, at vi kan høre, det ikke er noget nyt problem, men at det har været et problem i mange år. Jeg kan godt se, at kommunen kan sige, der er plads i Roskilde, men det er ikke den drøm, man køber med et hus i Vindinge. Det er, at man kan gå hen til daginstitutionen, og at han kan gå sammen med dem, han senere ska gå i skole med, siger hun.

Glade for Vindinge Som flere andre er hun kritisk over for, at kommunen siger god for en stor udbygning af Vindinge - der især er målrettet børnefamilier - uden pasningstilbuddene følger med.

Ikke nødvendigvis ved at bygge ud eller bygge nyt. Man kunne også tænke kreativt i form af busbørnehaver eller andet.

- For mig virker det som om, man bare har tænkt, at vi kan tage til Roskilde og få en ledig plads, siger Tine Torp Thorlin, der dog ikke ville ønske, at familien var flyttet til en anden by.

- Vi er jo vildt glade for vores hus og for Vindinge, vi er bare rigtig ærgerlige over at stå i denne her situation. Det er mest den der uvished - at man ikke kan få en deadline for, hvor længe man skal vente, så man kan planlægge sig ud af det, siger hun.

