Venstre har holdt møde med forældrene om den udflytterbørnehave, som er besluttet med stor politisk flertal. Forældrene er ikke glade for løsningen, og langt størstedelen havde ingen anelse om, hvad der blev besluttet helt tilbage i oktober om deres børn, indtil de kunne læse om det i DAGBLADET. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Børn i bus: Borgmesterkandidat vil se på forældrenes løsningsforslag

Roskilde - 22. januar 2021 kl. 06:54 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Det var en gruppe tydeligt frustrerede forældre, som onsdag aften holdt onlinemøde med to politikere fra Venstres byrådsgruppe, herunder partiets borgmesterkandidat og medlem af skole- og børneudvalget, Jette Tjørnelund (V).

Sagen om udflytterbørnehaven, som har været beskrevet indgående her i DAGBLADET, blev også vendt på økonomiudvalget i går, og bliver det igen i aften på et ekstraordinært skole- og børneudvalgsmøde, som dog nok mest kommer til at stå i Covid-19s tegn.

- Efter at have hørt hvad forældrene havde at fortælle, så er det virkelig en gåde, at ingen har inddraget dem, før de kan læse om det i DAGBLADET. De er helt og særdeles blevet taget på sengen, og det kommer vi til at drøfte i aften på skole- og børneudvalgets ekstraordinære møde, siger Jette Tjørnelund oven på mødet.

Hun har efter mødet ikke lige en løsning på, hvordan den nuværende konflikt kan løses.

- Jeg har svært ved at se, at vi ikke i en periode får brug for en udflytterordning. Problemet er jo opstået, da den private institution Dyssegården/Skovdalen lukkede. Jeg vil hilse en ny privat institution i lokalerne velkommen, siger Jette Tjørnelund.

Venter på institution Hun forklarede forældrene, som var til mødet, at skole- og børneudvalget blev præsenteret for tre scenarier, efter at den private institution lukkede.

- Vi kunne henvise til nabodistrikter, vi kunne have en fuldtidsbus, som børnene blev passet i, eller vi kunne vælge en udflytterordning. Vi valgte det sidste, fordi vi synes, det kommer tættest på at blive passet i sit hjemmedistrikt. Pavilloner var aldrig en del af løsningen, siger Jette Tjørnelund og fortsætter:

- I respekt for forældrene synes jeg, vi skal have taget dialogen op, og vi skal se på de alternative forslag, som forældrene spiller på banen. På den lange bane har vi jo lagt et areal til institution i de nye Store Valby-klynger, men jeg kan også se, at økonomien lige nu ikke er til at bygge institution til 20-30 millioner kroner. Og når vi hører, at den private institution måske starter op igen, så skal vi ikke bare suse ud og bygge nyt. Vi skal nok vente og se, hvordan en ny privat institution vil påvirke behovet for mere kapacitet i Ågerup-området.

Ekstra penge Onsdag besluttede økonomiudvalget at frigive pengene til at gå i gang med at få udflytter-ordningen på skinner. Der skal nemlig laves en del om på Engen i Jyllinge, før den er sikker og klar til børnehavebørn.

Bygningen er som sådan fin, men forholdene var tiltænkt klubbørn.

- Det skal vi have gjort klar, og jeg tænker ikke, pengene er spildt, for som pasningskapaciteten ser ud i Jyllinge, så kan jeg forestille mig, at vi får brug for Engen som udflytterordning for børnehavebørn der, hvilket den jo vil egne sig bedre til end som udflytning for Ågerup-børn, siger Jette Tjørnelund.

S-formand: Der er afsat flere midler Jette Henning (S), formand for skole- og børneudvalget, understreger, at de midler, som er afsat til ekstra drift af Elverhøj, ikke kun går til at betale busordningen.

- Vi har sat penge af til en ekstra pædagogisk uddannet, og der er også sat penge af til ekstra køkkentimer. Det har vi gjort, fordi vi godt ved, at drift af en børnehave på to matrikler kræver ekstra ressourcer, og vi ønsker at lave et ordentligt tilbud, siger hun.

Køb af Dyssegården Tilbage i 2018 ønskede byrådet faktisk at købe den tidligere institution Dyssegården, som var gået konkurs med Landsforeningen af Frie Børnehaver, men her fik kommunen oplyst, at huset var solgt til Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD).

Da LDD lukkede børnehuset Skovdalen på adressen, spurgte kommunen, hvilke planer LDD havde med huset, men fik aldrig noget svar på det spørgsmål.

Drøftet i forældreudvalg I forhold til om forældrene er blevet orienteret, har forvaltningen svaret byrådet, at Forældrekontaktudvalget (FKU), som alene er med repræsentanter for Børnehuset Elverhøj, den 1. september drøftede forslag til budget 2021, herunder udflytterordning.

Den 5. november var der valg til FKU, og nye medlemmer af udvalget blev orienteret om »de planlagte kapacitetsudvidelser«. Den 25. november blev den planlagte kapacitetsudvidelse igen drøftet i FKU.

Forældrebestyrelsen, som dækker hele pasningsområdet, afgav i øvrigt høringssvar til budgettet. Heri afviste de ikke løsningen med udflytterbørnehave, men listede en række bekymringer, inden ordningen kunne træde i kraft, og konstaterede, at en udflytterbørnehave »ikke er det forældrene valgte, da de skrev deres børn op til en plads i Elverhøj«.

