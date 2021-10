Se billedserie Medlemmerne af Skole- og Børneudvalget, samt politikere fra de partier, som ikke har medlemmer i udvalget, talte om forholdene i Roskilde Kommunes børneinstitutioner og skoler, da der var debat i forbindelse med børneopdragelsesdagen på Musicon. Foto: Kim Rasmussen

Børn har brug for kendte ansigter

Roskilde - 04. oktober 2021 kl. 14:16 Af Britt Nielsen

Skole- og børneudvalget suppleret med politikere fra de partier, som ikke har medlemmer i udvalget, sidder bænket på en lang række for at debattere livet i Roskilde Kommunes børneinstitioner og skoler. Det sker i forbindelse med børneopdragelsesdagen på Musicon.

Debat er måske så meget sagt, da politikerne mere får mulighed for at svare på en række spørgsmål, journalist Mark Stokholm kommer med.

Der sidder ni politikere i panelet. I Hal 12, hvor børneopdragelsesdagen er flyttet til, er der godt 20 tilhørere.

Stresser familierne Et emne, som kommer op flere gange, er den stress, der er enten for familierne eller skolebørnene. Politikerne har forskellige indgangsvinkler og forskellige løsninger.

- Vi skal have flere institutioner tæt på der, hvor børnene bor, lyder det fra Gitte Simoni (DF), som deler holdning med Jette Tjørnelund (V).

- Børnene skal kunne blive passet tæt på, hvor de bor. Det stresser familierne, når de skal køre rundt for at aflevere og hente børn. Og måske er de nødt til at have en ekstra bil, siger Jette Tjørnelund.

Jeppe Trolle (R) giver skolereformen og fremdriftsreformen skylden for en masse stress.

- Børnene skal testes og piskes igennem systemet. Det er ikke så mærkeligt, at vores børn bliver stressede. I 8. klasse skal de lære, hvad de tidligere lærte i 9. klasse. Det er et centralt problem. Vi har en hel generation, som er bange for at fejle, men man behøver ikke være så bange, siger Jeppe Trolle, som vil have rullet reformen tilbage.

- Det sker ikke så tit, men jeg er enig med Jeppe Trolle. Det er fuldstændig sindsygt med de tests, siger Tina Boel (SF).

Stor udskiftning Der er en udpræget holdning i panelet, at der mangler penge til flere hænder, men hvor pengene skal komme fra, er der delte meninger om. De kan enten komme fra kommunekassen eller fra Christiansborg.

Undtagelsen er Lars-Christian Brask (LA), som mener, at der er penge nok i systemet, men at de kan bruges anderledes.

Jette Tjørnelund mener, at Roskilde Kommune har et ledelsesproblem på daginstitutionsområdet, hvor der er en årlig personaleomsætning på 27,8 procent.

Det betyder, at mere end en fjerdedel af medarbejderne bliver udskiftet hvert år.

- Det handler om kultur. Både børn og voksne har brug for kendte ansigter, siger Jette Tjørnelund.

Ved bordet er der uenighed om, hvorvidt flere penge og bedre nomineringer er løsningen.

- Det er da noget, man skal dykke ned i, siger Jette Henning (S), som er formand for skole- og børneudvalget.

Hun fortæller, at udvalget har sat fokus på uddannelse af pædagoger og pædagogiske assistenter.

- Vi skal også kigge på de fysiske rammer. Og så skal vi tale det op. Der er masser af medarbejdere, som gør det godt. Og børn, som har det godt, siger Jette Henning og nævner, at den vedtagne børne- og unge politik lægger vægt på, at målet er at skabe hele mennesker.

- Det synes jeg, var fedt, at hele byrådet bakkede op om, siger Jette Henning.

Gitte Simoni mener, at man bør spørge medarbejderne, hvad der kan gøres anderledes. Også dem, som stopper.