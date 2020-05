Tree børn opholdt sig på nogle siddepladser ved et stort træ ved Viby Sj. Station, da en mans begloede dem og ragede i sine bukser. Foto: Jens Wollesen

Børn begloet af mand med travl hånd i bukserne

En blottertype har igen været på spil i Viby, efter en mand torsdag blev anholdt for at blotte sig for en pige og følge efter hende.