Trygfonden og Alkohol & Samfund står bag Respektkampagnen, der skal sikre, at pårørende til alkoholikere let kan finde kommunernes tilbud om gratis terapi.

Børn af alkoholikere kan få gratis hjælp

Når far eller mor drikker, er det også børnenes alkoholproblem. Derfor har de brug for al den hjælp, de kan få, og Roskilde Kommune tilbyder gratis terapi til børn i alle aldre, som har forældre, der drikker.

For at sætte mere fokus på tilbuddene deltager Roskilde Kommune i Respektkampagnen, som Trygfonden og Alkohol & Samfund arrangerer. Kampagnen opfordrer landets kommuner til at sikre, at deres tilbud om gratis terapi til pårørende til folk, der drikker, er nemme at finde.