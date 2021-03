En 14-årig dreng blev udsat for noget, der ligner røveri, da han var ude af lufte løbehjulet i Rabalderparken tirsdag aften. Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: Bølle tog løbehjul og airpods Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bølle tog løbehjul og airpods

Roskilde - 18. marts 2021 kl. 12:08 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Der er forår i luften, hvilket blandt andet kan ses omkring skatebanen i Rabalderparken på Musicon, hvor løbehjul, rulleskøjter og skateboards bliver brugt flittigt, også i de begyndende aftentimer. Men tirsdag aften var ikke alt idyl i Rabalderparken. Forældrene til en 14-årig dreng fra Høje-Taastrup ringede onsdag til politiet og anmeldte, at sønnen var blevet generet af en gruppe drenge, der var nogenlunde på hans egen alder. En fra gruppen havde først taget den 14-åriges løbehjul og var gået, og da den 14-årige gik efter ham for at få sit løbehjul tilbage, truede fyren i stedet den 14-årige til også at aflevere sin taske. Den kiggede fyren igennem, inden han afleverede den igen til den 14-årige, som imidlertid kunne konstatere, at det sæt airpods, der før lå i rygsækken, nu var væk. Airpods er små, trådløse hovedtelefoner.

Når der anvendes trusler om vold i forbindelse med et tyveri, kan det ende som en sag om røveri, men om det også er tilfældet her, er politiet foreløbig lidt forsigtige med at slå fast.

- Vi skal først have genafhørt den 14-årige for at få fastlagt det præcise forløb. Der kan være noget, som er gået forud - for eksempel en eller anden form for strid - så derfor har vi brug for at få tingene bedre belyst, siger Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Af samme årsag hører politiet gerne fra personer, der har overværet episoden, der fandt sted omkring klokken 19.15.

Den 14-årige har beskrevet gerningsmanden fra gruppen som en dreng på 14-15 år, som talte dansk, men som formentlig er af anden etnisk oprindelse end dansk.

relaterede artikler

Afpressere brugte rene mafiametoder 10. august 2017 kl. 14:26