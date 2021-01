En tyv har været på spil i området ved Kildegården og har stjålet jakker fra personbiler efter at have knust deres sideruder. Foto: Lars Ahn Pedersen

Bølge af tyverier fra personbiler

Det tredje tilfælde gik ud over en bil på Kildegården, men blev først anmeldt tirsdag eftermiddag. Sandsynligheden taler dog for, at det er samme gerningsmand, der har været på spil. Selv om bilen indeholdt mange ting i forbindelse med en flytning, lader det ikke umiddelbart til, at der er stjålet noget fra den.